Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Смолфут
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Богемская рапсодия
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Ральф против интернета
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Всё или ничего
Боевик, Приключение, Комедия
Купить билет

Сцены, которые напрасно вырезали из фильмов 

Рамблер 52 минуты назад
В фильме «Чужие» (1986) лейтенант Эллен Рипли просыпается и осознаёт, что прошло 57 лет, пока она находилась в гиперсне. Большинство зрителей подумали, что так и должно быть. Однако в 1992 году вышло специальное издание триллера, в котором была вырезанная сцена, и она продемонстрировала, что у Рипли была серьёзная психологическая травма после пробуждения. В этом эпизоде Эллен встречает Картера Бёрка и задаёт вопрос о дочери. Бёрк неохотно отвечает, что Аманда скончалась 2 года назад в возрасте 66 лет. Эмоции на лице женщины ярко показывают, что смерть ребёнка стала для неё шоком. Кстати, именно этим объясняется и её тяга в «Чужих» к малышке Ньют, и непонятно, почему эпизод, который многое объясняет, вырезали.
При монтаже некоторые сцены действительно нередко вырезают. Это может быть связано с необходимостью уменьшить хронометраж картины или согласно новым режиссёрским задумкам. Но иногда из лент выпадают по-настоящему качественные сцены, которые, как и в случае «Чужих» разъясняют кое-какие непонятные моменты.
Например, нечто новое о раздражающем семействе Дурсль, приютившем осиротевшего Гарри Поттера, открывается в фильме Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть I» (2010), открывается в сцене, которую в финальном варианте картине не оставили. На протяжении всех серий франшизы семейка терроризировала Гарри, но в удалённой сцене Дадли, явно преодолевая себя, говорит Гарри, что не считает его ничтожеством. Этот момент говорит, что сын агрессивных Вернона и Петунии Дурсль не так ужасен, как кажется.
А из видео вы узнаете о других вырезанных сценах, которые могли бы украсить фильмы.
Комментарии
Гарри Поттер , Фильмы , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актеры, которые сошли с ума23
Звезды, которые променяли славу на «нормальную» работу2
Актер Плотников защитил актрису от нападок Бортко3
Почему солдат Иван Бровкин так рано ушел из жизни12
Безумные западные афиши к советским фильмам8
Видео
00:50
Галкин остановил истерику ребенка на своем шоу
ТВ
02:56
Историческая драма, которую мы заслужили
Фильмы
02:38
«Аквамен» вызвал смешанные эмоции
Фильмы
08:03
Сцены, которые напрасно вырезали из фильмов
Фильмы
02:59
Збруев пожалел, что согласился стать пропойцей
Актеры
05:45
Недетские сюжеты в любимых мультиках
Фильмы
08:18
Фильмы, возмутившие зрителей финалом
Фильмы
04:18
Сериалы, которые лучше смотреть в одиночку
Сериалы
02:27
Вышел новый трейлер «Чего хотят мужчины»
Фильмы
02:58
Рыбников варил сталь по-настоящему
Актеры Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение