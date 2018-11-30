Сцены, которые напрасно вырезали из фильмов

В фильме «Чужие» (1986) лейтенант Эллен Рипли просыпается и осознаёт, что прошло 57 лет, пока она находилась в гиперсне. Большинство зрителей подумали, что так и должно быть. Однако в 1992 году вышло специальное издание триллера, в котором была вырезанная сцена, и она продемонстрировала, что у Рипли была серьёзная психологическая травма после пробуждения. В этом эпизоде Эллен встречает Картера Бёрка и задаёт вопрос о дочери. Бёрк неохотно отвечает, что Аманда скончалась 2 года назад в возрасте 66 лет. Эмоции на лице женщины ярко показывают, что смерть ребёнка стала для неё шоком. Кстати, именно этим объясняется и её тяга в «Чужих» к малышке Ньют, и непонятно, почему эпизод, который многое объясняет, вырезали.

При монтаже некоторые сцены действительно нередко вырезают. Это может быть связано с необходимостью уменьшить хронометраж картины или согласно новым режиссёрским задумкам. Но иногда из лент выпадают по-настоящему качественные сцены, которые, как и в случае «Чужих» разъясняют кое-какие непонятные моменты.

Например, нечто новое о раздражающем семействе Дурсль, приютившем осиротевшего Гарри Поттера , открывается в фильме Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть I» (2010), открывается в сцене, которую в финальном варианте картине не оставили. На протяжении всех серий франшизы семейка терроризировала Гарри, но в удалённой сцене Дадли, явно преодолевая себя, говорит Гарри, что не считает его ничтожеством. Этот момент говорит, что сын агрессивных Вернона и Петунии Дурсль не так ужасен, как кажется.

А из видео вы узнаете о других вырезанных сценах, которые могли бы украсить фильмы.