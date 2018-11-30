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Недетские сюжеты в любимых мультиках 

Рамблер 51 минуту назад
Мультфильмы создаются для детей, но авторы анимационных историй — взрослые. Конечно же, они не могут упустить возможности вставить в мультик пару эпизодов, на которые дети не обратят внимания, а вот их родители оценят по достоинству.
Обратите внимание на шутку, прозвучавшую в мультфильме «Ледниковый период» (2002). Мамонт Мэнни говорит тапиру, что с таким коротким хоботком, как у него, следует вести себя скромнее. Фраза звучит двусмысленно, но для детей очевидна лишь разница в размерах хоботов животных, но не смысл, который вкладывают в подобные фразы взрослые.
А вот история, случившаяся с Аладдином в одноимённом мультипликационном фильме 1992, вызвала вопросы и у юных зрителей. Алладин, спасаясь от погони, попадает в дом к трём красавицам в восточных нарядах, которых охраняет злобная дама-менеджер. Охранница выгоняет Аладдина, заявляя, что в этом доме за каждую услугу надо платить, а у того нет денег. Своеобразное заведение, не правда ли?
Смотрите видео и убедитесь, что мультипликаторы не всегда деликатно обращаются с историческими фактами, любят намекнуть на философские истины и наполняют истории пугающим подтекстом.
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Фильмы , Видео
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