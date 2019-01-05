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Мультик рассказал, что будет после смерти 

Рамблер 7 часов назад
В 2017 году вышел анимационный фильм студии Pixar «Тайна Коко». Главный герой ленты попадает в загробный мир, однако авторам удалось показать смерть нестрашной и не отпугнуть юных зрителей. Согласно задумке сценаристов, жизнь после смерти существует, а загробный мир очень похож на наш. Однако после просмотра мультфильма у публики осталась масса вопросов, как же всё-таки устроена жизнь в царстве мёртвых.
Наши мир и обиталище мёртвых в ленте соединяет Цветочный мост. Путешествовать по мосту можно раз в год, в День всех святых, и делать это могут лишь души тех людей, чьи фотографии выставлены на алтаре. Если фото человека отсутствует, то при попытке перейти мост он увязает в лепестках. Но удивительно, что вещи из царства смерти могут попасть в мир живых. Подтверждением этому служит эпизод, когда скелет Гектор даёт главному герою, мальчику Мигелю, свою фотографию, чтобы тот поставил её на алтарь. Но тогда получается, что любой усопший может добежать по мосту до границ мира и вбросить свою фотографию в наш мир, чтобы кто-то поставил её на алтарь, тем самым позволив мертвецу в следующий раз перейти по мосту. Видимо, именно поэтому вступать Цветочный мост и не пропускает обитателей загробного мира, иначе они смогут вернуть память о себе и приобрести вечное существование.
Комментарии1
Фильмы , Видео , Мигель
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