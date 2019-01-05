Мультик рассказал, что будет после смерти

В 2017 году вышел анимационный фильм студии Pixar «Тайна Коко». Главный герой ленты попадает в загробный мир, однако авторам удалось показать смерть нестрашной и не отпугнуть юных зрителей. Согласно задумке сценаристов, жизнь после смерти существует, а загробный мир очень похож на наш. Однако после просмотра мультфильма у публики осталась масса вопросов, как же всё-таки устроена жизнь в царстве мёртвых.