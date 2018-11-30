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Неожиданные повороты в фильмах ужасов 

Рамблер 1 час назад
Триллер «Чёрное рождество» (1974) рассказывает об обитательницах женского общежития, которым некто досаждает непристойными звонками. В какой-то момент нескольких девушек находят мёртвыми, и за их убийствами стоит человек, постоянно названивающий в общежитие. Сценаристам удалось серьёзно напугать публику, когда выяснилось, что убийца звонит в общежитие из самого общежития, но используя другой телефонный номер. Этот неожиданный ход усилил напряжение и сделал фильм куда более интригующим.
Подобные сюжетные повороты в фильмах ужасов — действительно редкость. Чаще авторы используют растиражированные клише, которые не пугают, а вызывают скептическую ухмылку. Впрочем, некоторые хорроры всё-таки нешуточно удивляют зрителей, как и «Чёрное рождество».
Лента «Шестое чувство» (1999) уже признана поклонниками жанра одной из классических. В центре сюжета мальчик, способный видеть призраков. Жизнь парнишки становится проще, когда он начинает общаться с детским психологом. За год до этого на психолога, роль которого сыграл Брюс Уиллис, совершил нападение бывший пациент, выстрелив из пистолета. Психолог помогают маленькому пациенту справиться с проблемой, но в финале триллера его ждёт неприятное события, которое буквально ошарашивает зрителей.
Смотрите видео и узнайте о других неожиданных поворотах сюжета в хоррорах.
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Брюс Уиллис , Фильмы , Видео
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