Ляпы в кинохитах, оставшиеся незамеченными

При просмотре фильма кто-то напряжённо следит за сюжетом, другие наслаждаются отличной операторской работой, третьи прислушиваются к репликам, выискивая в словах персонажей второй смысл, а кто-то ищет ляпы. Если вы из таких зрителей, то присмотритесь к этим моментам в известных картинах.

1. «Пираты Карибского моря: Проклятие Чёрной жемчужины» (2003). Капитан Джек Воробей пребывает в порт Ройал и торжественно подплывает к причалу на почти затонувшей лодке. Обратите внимание, как ловко Джек меняет ногу, когда переступает с мачты на причал.

2. «Титаник» (1997). Одна из самых известных сцен в истории кинематографа, когда главные герои стоят на носу корабля, тоже не обошлась без недочёта: в ней показан нос другого корабля, ведь как выглядит нос «Титаника» стало понятно, когда за некоторое время до романтического эпизода там побывал Джек.

3. «Мария-Антуанетта» (2006). Фильм повествует о роскошной жизни французской королевы, жившей в 18 веке. Когда вельможная красавица пересматривает обувь, чтобы выбрать подходящие туфли, в кадре отчётливо видны кеды, которых никак не могло быть три века назад.

Из видео вы узнаете о других киноляпах в любимых фильмах.