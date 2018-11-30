Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Смолфут
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Богемская рапсодия
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Ральф против интернета
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Робин Гуд: Начало
Боевик, Приключение, Триллер
Купить билет

Ляпы в кинохитах, оставшиеся незамеченными 

Рамблер 1 час назад
При просмотре фильма кто-то напряжённо следит за сюжетом, другие наслаждаются отличной операторской работой, третьи прислушиваются к репликам, выискивая в словах персонажей второй смысл, а кто-то ищет ляпы. Если вы из таких зрителей, то присмотритесь к этим моментам в известных картинах.
1. «Пираты Карибского моря: Проклятие Чёрной жемчужины» (2003). Капитан Джек Воробей пребывает в порт Ройал и торжественно подплывает к причалу на почти затонувшей лодке. Обратите внимание, как ловко Джек меняет ногу, когда переступает с мачты на причал.
2. «Титаник» (1997). Одна из самых известных сцен в истории кинематографа, когда главные герои стоят на носу корабля, тоже не обошлась без недочёта: в ней показан нос другого корабля, ведь как выглядит нос «Титаника» стало понятно, когда за некоторое время до романтического эпизода там побывал Джек.
3. «Мария-Антуанетта» (2006). Фильм повествует о роскошной жизни французской королевы, жившей в 18 веке. Когда вельможная красавица пересматривает обувь, чтобы выбрать подходящие туфли, в кадре отчётливо видны кеды, которых никак не могло быть три века назад.
Из видео вы узнаете о других киноляпах в любимых фильмах.
Комментарии1
Фильмы , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актеры, которые сошли с ума23
Почему солдат Иван Бровкин так рано ушел из жизни13
10 самых интересных сериалов декабря1
Почему Лиознова согласилась на Кобзона1
Звезды, которые променяли славу на «нормальную» работу2
Видео
00:50
Галкин остановил истерику ребенка на своем шоу
ТВ
02:56
Историческая драма, которую мы заслужили
Фильмы
02:38
«Аквамен» вызвал смешанные эмоции
Фильмы
10:49
Ляпы в кинохитах, оставшиеся незамеченными
Фильмы
09:27
Неожиданные повороты в фильмах ужасов
Фильмы
02:57
Почему Лиознова согласилась на Кобзона
Фильмы
08:03
Сцены, которые напрасно вырезали из фильмов
Фильмы
02:59
Збруев пожалел, что согласился стать пропойцей
Актеры
05:45
Недетские сюжеты в любимых мультиках
Фильмы
08:18
Фильмы, возмутившие зрителей финалом
Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение