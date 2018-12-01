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Режиссер фильмов «Миссия невыполнима» планирует седьмую ленту 

Рамблер 4 часа назад
"Миссия невыполнима: Последствия" вышла этим летом, а режиссер франшизы Кристофер Маккуорри уже обсуждает с фанатами детали будущей ленты.
Еще в летних интервью Маккуорри сомневался, что возглавит создание картины "Миссия невыполнима 7", но после успеха последней части, вероятно, режиссер передумал.
Кристофер также рассказал фанатам, что у него есть планы поработать с большим количеством мировых звезд.
"Есть много экстраординарных актеров, сотрудничать с которыми было бы для меня честью. Одна из них Кейт Бланшетт", — признался режиссер.
Шестой фильм франшизы "Миссия невыполнима: Последствия" хорошо показал себя в прокате, заработав 791 миллион долларов и получив положительные отзывы от зрителей и критиков. Такой успех картины гарантировал фанатам выход новой части, однако пока неизвестно, когда создатели приступят к работе.
Кстати, бессменный исполнитель главной роли Итана Ханта знаменитый голливудский актер Том Круз выступил продюсером в этом фильме.
Комментарии
Кейт Бланшетт , Том Круз , Кристофер Маккуорри , Фильмы
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