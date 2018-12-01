Режиссер фильмов «Миссия невыполнима» планирует седьмую ленту

"Миссия невыполнима: Последствия" вышла этим летом, а режиссер франшизы Кристофер Маккуорри уже обсуждает с фанатами детали будущей ленты.

Еще в летних интервью Маккуорри сомневался, что возглавит создание картины "Миссия невыполнима 7", но после успеха последней части, вероятно, режиссер передумал.

Кристофер также рассказал фанатам, что у него есть планы поработать с большим количеством мировых звезд.

"Есть много экстраординарных актеров, сотрудничать с которыми было бы для меня честью. Одна из них Кейт Бланшетт", — признался режиссер.

Шестой фильм франшизы "Миссия невыполнима: Последствия" хорошо показал себя в прокате, заработав 791 миллион долларов и получив положительные отзывы от зрителей и критиков. Такой успех картины гарантировал фанатам выход новой части, однако пока неизвестно, когда создатели приступят к работе.