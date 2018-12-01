Самые обидные смерти в «Звездных войнах»

Мы решили вспомнить героев эпопеи, которых фанаты были бы не против оживить.

Кадр из саги "Звездные войны"

Глава Высшего Совета джедаев Мейс Винду был предан Энакином Скайуокером, который отрубил ему руку во время поединка с ситхом Сидиусом. После ситх поразил его своими молниями и выкинул в окно.

Кадр из саги "Звездные войны"

Королева Набу Падме Амидала сразила своей красотой Энакина Скайукера, когда тот был еще мальчиком. Впоследствии они поженились. Не смирившись с переходом мужа на темную сторону, Падме умерла сразу после рождения двойни: Люка и Леи.

Кадр из саги "Звездные войны"

Йода — самый мудрый и сильный Джедай своего времени. Он умирает не от руки злых ситхов, а от старости — на момент смерти мастеру исполнилось 900 лет.

Кадр из саги "Звездные войны"

Оби-Ван Кеноби — один из главных персонажей саги. Погиб от руки Дарта Вейдера, когда корабль Хана Соло засосало в «Звезду смерти». Всем, кто был на борту, удалось спрятаться, но Дарт Вейдер почувствовал присутствие Оби-Вана.

Кадр из саги "Звездные войны"

Хан Соло, наверное, у многих был любимым персонажем. Неоднозначный контрабандист, все время сражающийся за добро. Погибает от руки своего сына Бена Соло, перешедшего на темную сторону.

Кадр из саги "Звездные войны"

Люк Скайуокер стал изгнанником после того, как его племянник Бен Соло перешел на темную сторону. Люк соединился с Силой и принес себя в жертву, защищая остатки сил Сопротивления от Бена.

Кадр из саги "Звездные войны"

Джин Эрсо стала центральным персонажем в картине «Изгой-один. Звездные войны: Истории». Она погибает в конце фильма на базе Скарифе после того, как передает принцессе Лее Органе планы «Звезды Смерти».

Кадр из саги "Звездные войны"

Дарт Вейдер, он же Энакин Скайуокер, пожалуй, самый культовый персонаж «Звездных войн». Он погибает, защищая своего сына от Императора, предварительно признавшись Люку в своем отцовстве и сняв маску в подтверждение своей человечности.

Кадр из саги "Звездные войны"

Квай-Гон Джинн был правой рукой Мейса Винду и одним из лучших воинов среди джедаев. Погиб от руки Дарта Мола, но впоследствии его призрак являлся джедаям и оберегал Люка Скайуокера.