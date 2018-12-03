Лучшие российские фильмы назвали в Лондоне

Неделя российского кино завершилась в Лондоне 2 ноября. Лучшим фильмом признали ленту режиссера Александра Ханта «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов», сообщила газета «Известия»

Картине присудили сразу три приза: за лучший фильм, лучший сценарий и лучшую мужскую роль, которую исполнил Евгений Ткачук . Сам Хант получил на фестивале статуэтку «Золотого единорога».

В номинации «Лучшая женская роль» победу одержала Ирина Старшенбаум , которая снялась в фильме «Лето» о начале творческого пути Виктора Цоя и группы «Кино».

«Знак» Светланы Самошиной стал лучшей короткометражкой, а «Война снайпера» — лучшим иностранным фильмом про Россию.

В течение Недели российского кино в Лондоне прошли мероприятия в память об ушедшем недавно актере и режиссере Олеге Табакове . Так, 1 декабря открылась фотовыставка «Лики Олега/Faces of Oleg».

В целом за время фестиваля в Лондоне показали свыше 50 фильмов, в том числе «Тренера», «Лед», «Я худею», «Салют-7», «ВМаяковский», «Сердце мира» и многие другие.