Лучшие российские фильмы назвали в Лондоне 

Неделя российского кино завершилась в Лондоне 2 ноября. Лучшим фильмом признали ленту режиссера Александра Ханта «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов», сообщила газета «Известия».
Картине присудили сразу три приза: за лучший фильм, лучший сценарий и лучшую мужскую роль, которую исполнил Евгений Ткачук. Сам Хант получил на фестивале статуэтку «Золотого единорога».
В номинации «Лучшая женская роль» победу одержала Ирина Старшенбаум, которая снялась в фильме «Лето» о начале творческого пути Виктора Цоя и группы «Кино».
Лучшим документальным фильмом признали ленту «INTO_нация Большой Одессы» режиссера Александра Бруньковского. В нем роли исполнили Михаил Жванецкий, Роман Карцев, Леонид Барац и другие.
«Знак» Светланы Самошиной стал лучшей короткометражкой, а «Война снайпера» — лучшим иностранным фильмом про Россию.
В течение Недели российского кино в Лондоне прошли мероприятия в память об ушедшем недавно актере и режиссере Олеге Табакове. Так, 1 декабря открылась фотовыставка «Лики Олега/Faces of Oleg».
В целом за время фестиваля в Лондоне показали свыше 50 фильмов, в том числе «Тренера», «Лед», «Я худею», «Салют-7», «ВМаяковский», «Сердце мира» и многие другие.
«Качество этих фильмов — работа режиссеров, художников, сценаристов, актеров — оказалось столь высоким, что нашему жюри было очень сложно принять решение», — признался актер Брайан Кокс, руководивший британским жюри.
Также в рамках Недели российского кино прошли лекции, дискуссии и мастер-классы с участием Константина Хабенского, Данилы Козловского, Авдотьи Смирновой и многих других актеров и создателей кинокартин.