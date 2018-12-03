Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Ральф против интернета
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Робин Гуд: Начало
Боевик, Приключение, Триллер
Купить билет
Смолфут
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Всё или ничего
Боевик, Приключение, Комедия
Купить билет

Лучшие российские фильмы назвали в Лондоне 

360tv.ru + ещё 4 23 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Неделя российского кино завершилась в Лондоне 2 ноября. Лучшим фильмом признали ленту режиссера Александра Ханта «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов», сообщила газета «Известия».
Картине присудили сразу три приза: за лучший фильм, лучший сценарий и лучшую мужскую роль, которую исполнил Евгений Ткачук. Сам Хант получил на фестивале статуэтку «Золотого единорога».
В номинации «Лучшая женская роль» победу одержала Ирина Старшенбаум, которая снялась в фильме «Лето» о начале творческого пути Виктора Цоя и группы «Кино».
Лучшим документальным фильмом признали ленту «INTO_нация Большой Одессы» режиссера Александра Бруньковского. В нем роли исполнили Михаил Жванецкий, Роман Карцев, Леонид Барац и другие.
«Знак» Светланы Самошиной стал лучшей короткометражкой, а «Война снайпера» — лучшим иностранным фильмом про Россию.
В течение Недели российского кино в Лондоне прошли мероприятия в память об ушедшем недавно актере и режиссере Олеге Табакове. Так, 1 декабря открылась фотовыставка «Лики Олега/Faces of Oleg».
В целом за время фестиваля в Лондоне показали свыше 50 фильмов, в том числе «Тренера», «Лед», «Я худею», «Салют-7», «ВМаяковский», «Сердце мира» и многие другие.
«Качество этих фильмов — работа режиссеров, художников, сценаристов, актеров — оказалось столь высоким, что нашему жюри было очень сложно принять решение», — признался актер Брайан Кокс, руководивший британским жюри.
Также в рамках Недели российского кино прошли лекции, дискуссии и мастер-классы с участием Константина Хабенского, Данилы Козловского, Авдотьи Смирновой и многих других актеров и создателей кинокартин.
360tv.ru: последние новости
Лингвисты сняли фильм на мертвом языке Премьера спектакля «Чайка» состоялась в Московском областном ТЮЗе Назван лучший фильм года по версии кинокритиков
Комментарии
Брайан Кокс , Леонид Барац , Виктор Цой , Евгений Ткачук , Данила Козловский , Михаил Жванецкий , Александр Хант , Ирина Старшенбаум , Константин Хабенский , Авдотья Смирнова , Роман Карцев , Олег Табаков , газета "Известия" , Фильмы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Секреты фильма «Место встречи изменить нельзя»3
Судьба детей из популярных реклам и фильмов 90-х9
Горькие судьбы звезд легендарных комедий
Малахов возмутил зрителей своей программы5
Что стало с маленькой звездой «Чародеев»73
Видео
03:58
Судьба детей из популярных реклам и фильмов 90-х
ТВ
04:24
Джулия Робертс примерила искусственную грудь
ТВ
00:50
Галкин остановил истерику ребенка на своем шоу
ТВ
02:56
Историческая драма, которую мы заслужили
Фильмы
02:38
«Аквамен» вызвал смешанные эмоции
Фильмы
10:49
Ляпы в кинохитах, оставшиеся незамеченными
Фильмы
09:27
Неожиданные повороты в фильмах ужасов
Фильмы
02:57
Почему Лиознова согласилась на Кобзона
Фильмы
08:03
Сцены, которые напрасно вырезали из фильмов
Фильмы
02:59
Збруев пожалел, что согласился стать пропойцей
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение