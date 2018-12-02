Каким вышел фильм «Робин Гуд: Начало»

Очередное переосмысление истории о благородном бандите из Локсли насколько стилистически интересное, настолько же скучное во всём остальном.

Лорд Робин и его возлюбленная Мэриан живут себе не тужат в большом поместье в городке Локсли, пока к ним не наведывается зелёный человек и не приносит хозяину повестку в ближайший средневековый военкомат. Следующие несколько лет Робин проведёт на войне с сарацинами, где он столкнётся с мастером-лучником Джоном (на самом деле его зовут иначе, но герои решают, что так проще). Когда же он возвращается домой, оказывается, что шериф Ноттингема давно объявил его мёртвым и конфисковал поместье, а Мэриан, погоревав, ушла к местному общественному деятелю. Ведомый личной местью и желанием исправить царящие вокруг хаос и разруху, Робин вместе с Джоном начинают — всё верно — грабить богатых и раздавать бедным.

Странно, что авторы «Робин Гуда» до самой премьеры никак не выпячивали главную «фишку» своего фильма. А ведь она вполне могла выделить его из череды скучных «переосмыслений» и убрать из сознания публики образ эдакого умственно отсталого брата «Меча короля Артура» (хотя куда уж ещё отсталее). Дело в том, что за никак не подходящими сеттингу костюмами, над которыми все успели посмеяться ещё в момент выхода первого трейлера, здесь скрывается целая необычная и весьма интересная эстетика. По аналогии со «стимпанком» её, наверное, можно назвать чем-то вроде «вудпанка». Или «древпанка», если хотите.

Костюмы здесь — только начало: в мире фильма технологии в принципе размывают грань между современностью и Средневековьем. Они смешивают два хронотопа в единую необычную картину, где из арбалета можно сделать хоть пулемёт, хоть РПГ, хоть ядерную боеголовку (последнее, правда, моя догадка), а солдаты носят бронежилеты вместо рыцарских лат. Такое фэнтези без магии, забавная идея, которая, жаль, не пришла в голову кому-нибудь поизобретательнее.

Одна из первых сцен, в которой Робин попадает на войну с сарацинами, полностью стилизована под военный фильм о морских котиках в каком-нибудь условном Ираке. Сначала это выглядит странно, но когда привыкаешь, становится любопытно — тем более что стилизация грамотная, да и чего-то подобного мы, кажется, ещё не видели. В какой-то момент и вовсе зарождается мысль, что неплохо бы увидеть целый фильм в такой манере. Вот только сами создатели «Робин Гуда» — и это ощущение не покидает до самого конца — будто до конца так и не поняли, какую классную штуку они придумали: лучше этой сцены во всей ленте уже ничего не будет. И вообще, по возвращении Робина в Ноттингем с фильмом происходит худшее, что могло быть: интересной стилизации в нём становится всё меньше, а история плавно скатывается во в меру унылый пересказ классического сюжета как бы «на новый лад».

Я не зря так сильно акцентирую внимание на стилистике фильма — в таком глупом предательстве главной «фишки» и есть главный грех «Робин Гуда». Будь фильм в большем согласии с формой, не так бросалась бы в глаза его сценарная импотенция — а со сценарием здесь, конечно, всё очень печально. Сериальный режиссёр Отто Батхёрст неплохо справляется с постановкой в целом, но всё, что касается какой-никакой работы с текстом, пускай даже самой примитивной, — ужасно мимо и невпопад. Потому у него и обязательная пафосная речь в финале не звучит совершенно (хотя, казалось бы, что может быть проще), а интересные актёры играют блеклые версии самих себя из прошлых фильмов (хотя, надо признать, взять Тима Минчина на роль брата Тука — это забавно). А вот за очередной кастинг Бена Мендельсона в роли беспринципного злодея кому-то вообще надо начать отрывать руки — серьёзно, Голливуд, хватит, это уже моветон.

«Робин Гуд: Начало» — кино совершенно беспомощное: первая часть мертворождённой франшизы, очевидный финансовый провал, его даже критики уничтожают как-то лениво и без огонька (видать, весь пыл кончился на «Веноме»). Это странным образом даёт ему какой-то своеобразный лузерский шарм, обаяние чего-то заранее обречённого, но отнюдь не ужасного. В конце концов фильм весьма прилично снят: экшен тут куда выразительнее того же «Венома» или последних «Фантастических тварей» — он не слишком скучный и почти не раздражающий. Его, несмотря на многочисленные промахи, совершенно не хочется всерьёз ругать. Максимум, похлопать по плечу и мягко сказать: «Ладно, ты хотя бы попытался». Не получилось — да, но ничего, в следующий раз обязательно получится.

С 29 ноября в кино.