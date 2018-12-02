Реальные места из известных мультфильмов

Города, водопады и замки в мультфильмах Disney выглядят настолько сказочно, что представить их в реальности просто невозможно! Но оказывается, замок спящей красавицы, дворец принцессы Жасмин из "Аладдина", гигантский водопад из мультфильма "Вверх", уютный городок Белль из "Красавицы и чудовища" существуют. Чем вдохновлялись мультипликаторы — в нашей фотогалерее.

Замок принцессы Жасмин из мультфильма "Аладдин" (1992). Индийский Тадж-Махал в Агре. Говорят, мультипликаторы вдохновлялись именно этой мечетью. Кстати, в мультфильме город главного героя Аладдина и его возлюбленной Жасмин назывался Аграба.

Замок принцессы Авроры из мультфильма "Спящая красавица" (1959). Замок Нойшванштайн баварского короля Людвига II около городка Фюссен. Уолт Дисней увидел Нойшванштайн в 30-е годы, когда путешествовал по Европе, и настолько поразился его сказочным видом, что решил увековечить замок в мультфильме.

Городок, в котором жила Белль из мультфильма "Красавица и чудовище" (1991). Архитектурный стиль и шарм Риквира в Эльзасе вдохновил мультипликаторов на создание уютного городка, в котором жила Белль с отцом и сестрами.

Райский водопад из мультфильма "Вверх" (2009). Прототипом райского водопада стал Анхель, расположенный в Венесуэле, на территории Национального парка Канайма. Он считается самым высоким водопадом в мире.

Замок в мультфильме "Атлантида: Затерянный мир" (2001). Мультипликаторы рассказали, что изучали архитектуру Камбоджи и их очень вдохновили высокие и изящные башни гигантского индуистского храмового комплекса Ангкор-Вата, посвященного богу Вишну.

Мир Симбы в мультфильме "Король Лев" (1995). Серенгети — регион в Восточной Африке, который знаменит богатейшим животным миром. Примерно пятьсот видов птиц и три миллиона особей крупных животных обитают на бескрайних равнинах парка.

Королевский дворец из мультфильма "Рапунцель: Запутанная история" (2012). Мон-Сен-Мишель — небольшой скалистый остров, превращенный в остров-крепость, на северо-западном побережье Франции.

Замок принца Эрика в "Русалочке" (1998). Шильонский замок расположен на Швейцарской Ривьере, у кромки Женевского озера, рядом с городом Монтрё. Это эталонный замок, именно такими их изображают в сказках: 25 каменных построек разной формы и размеров, остроконечные крыши из красной черепицы и, конечно же, живописный вид вокруг.

Замок принцессы Мериды из мультфильма "Храбрая сердцем". Disney собирались снять мультфильм, действие которого происходило бы в неизвестной и таинственной стране, но дух Шотландии в "Храброй сердцем" повсюду: туманы, пасмурная погода, затянутое серыми облаками небо, каменистые горы и густые леса. Вот и шотландский средневековый замок Данноттар очень напоминает замок Мериды.