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Яковлев заставил Голубкину прыгнуть со 2-го этажа 

Рамблер 3 часа назад
Роль Шурочки Азаровой в комедии «Гусарская баллада» стала для Ларисы Голубкиной дебютом в кино. По мнению Эльдара Рязанова, юная актриса подходила для нее как никто другой. Но на съемочной площадке не обошлось без конфуза: Голубкина очень боялась высоты и наотрез отказывалась прыгать со второго этажа. Рязанову пришлось не только уговаривать молодую артистку, но спрыгнуть самому, подав ей пример. Однако Голубкина никак не могла решиться на прыжок. Тогда ее партнер по кадру Юрий Яковлев подтолкнул актрису, шлепнув ее пониже спины, и та с визгом полетела вниз. После этого Голубкина смело прыгала восемь дублей. Но исполнительница главной роли не простила вольностей со стороны старшего коллеги, девушка отомстила Яковлеву во время сцены с поцелуем. Голубкина притворилась, что стесняется сниматься в этом эпизоде, но как только она оказалась в объятиях Яковлева, она сорвала с него усы. Этот же трюк Голубкина проделала и во втором дубле, прошептав при этом: «Это тебе за шлепок». Яковлев вознегодовал от такого поступка дебютантки, но никто из съемочной группы не поверил в издевательства скромной девушки.
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Юрий Яковлев , Лариса Голубкина , Фильмы , Актеры , Видео
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