В Лондоне назвали лучшие российские фильмы

Фото: Кадр из фильма “Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов”

В Великобритании закончилась Неделя российского кино. С 25 ноября по 2 декабря в Лондоне было показано более 50 фильмов российского производства.

В субботу на торжественной церемонии члены международного жюри назвали картину, которая стала лучшей в этом году. «Золотого единорога» получил фильм режиссера Александра Ханта о сложных отношениях молодого человека с отцом «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов». Также ленту отметили наградами еще в двух номинациях: «Лучший сценарий» и «Лучший актер» ( Евгений Ткачук ).

"Это совершенно неожиданно",

— признался в разговоре с корреспондентом ТАСС Александр Хант, для которого эта картина стала дебютной.

Кроме того режиссер подчеркнул, что для оператора и сценариста фильм также стал первой работой.

Среди других лауреатов жюри отметило фильмы «Серхио и Сергей» режиссера Эрнеста Даранаса (“Лучший иностранный фильм, связанный с Россией”), «Война снайпера» Ольги Шехтер (“Лучший иностранный документальный фильм”), «Into_нация большой Одессы» Александра Бруньковского (“Лучший документальный фильм”), «Знак» Светланы Самошиной (“Лучший короткометражный фильм”).