Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Ральф против интернета
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Робин Гуд: Начало
Боевик, Приключение, Триллер
Купить билет
Смолфут
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Всё или ничего
Боевик, Приключение, Комедия
Купить билет

В Лондоне назвали лучшие российские фильмы 

Рамблер 1 час назад
Фото: Кадр из фильма “Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов”
В Великобритании закончилась Неделя российского кино. С 25 ноября по 2 декабря в Лондоне было показано более 50 фильмов российского производства.
В субботу на торжественной церемонии члены международного жюри назвали картину, которая стала лучшей в этом году. «Золотого единорога» получил фильм режиссера Александра Ханта о сложных отношениях молодого человека с отцом «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов». Также ленту отметили наградами еще в двух номинациях: «Лучший сценарий» и «Лучший актер» (Евгений Ткачук).
"Это совершенно неожиданно",
— признался в разговоре с корреспондентом ТАСС Александр Хант, для которого эта картина стала дебютной.
Кроме того режиссер подчеркнул, что для оператора и сценариста фильм также стал первой работой.
Среди других лауреатов жюри отметило фильмы «Серхио и Сергей» режиссера Эрнеста Даранаса (“Лучший иностранный фильм, связанный с Россией”), «Война снайпера» Ольги Шехтер (“Лучший иностранный документальный фильм”), «Into_нация большой Одессы» Александра Бруньковского (“Лучший документальный фильм”), «Знак» Светланы Самошиной (“Лучший короткометражный фильм”).
Лучшей актрисой международное жюри признало Ирину Старшенбаум (фильм Кирилла Серебренникова «Лето»).
Комментарии
Кирилл Серебренников , Евгений Ткачук , Александр Хант , Ирина Старшенбаум , ИТАР-ТАСС , Фильмы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с маленькой звездой «Чародеев»74
Судьба детей из популярных реклам и фильмов 90-х10
Секреты фильма «Место встречи изменить нельзя»5
Малахов возмутил зрителей своей программы9
Ляпы в кинохитах, оставшиеся незамеченными3
Видео
03:58
Судьба детей из популярных реклам и фильмов 90-х
ТВ
04:24
Джулия Робертс примерила искусственную грудь
ТВ
00:50
Галкин остановил истерику ребенка на своем шоу
ТВ
08:24
Самые горячие мамочки-мультяшки
Фильмы
07:11
Положительные герои, которые выглядят плохими
Актеры Фильмы
02:54
Каким хотел сделать Хоботова Анатолий Равикович
Актеры Фильмы
02:56
Историческая драма, которую мы заслужили
Фильмы
02:38
«Аквамен» вызвал смешанные эмоции
Фильмы
10:49
Ляпы в кинохитах, оставшиеся незамеченными
Фильмы
09:27
Неожиданные повороты в фильмах ужасов
Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение