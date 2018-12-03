Самые горячие мамочки-мультяшки

Мультяшные героини выглядят порой ничуть не менее сексапильно, чем живые актрисы. Например, эти мамочки из анимированных историй дадут фору любой красотке.

1. Мардж Симпсон из мультипликационного сериала «Симпсоны» (1989-настоящеее время). Супруга Гомера Симпсона когда-то работала в полиции, но сейчас ведёт жизнь обычной домохозяйки. Мардж — натура уточнённая, в рамках семьи ей тесновато, но она стойко выносит проделки мужа и детей. Кстати, привлекательность миссис Симпсон была оценена по достоинству: она даже украсила обложку журнала Playboy.

2. Франсин Смит из мультсериала «Американский папаша!» (2005-настоящее время). Франсин производит впечатление покладистой и скромной жены, но в реальности она совсем иная: из сюжета следует, что в её постели до замужества побывала чуть ли не половина знаменитостей США. Сейчас Франсин тщательно маскирует вспыльчивый характер, но ей не всегда это удаётся. Зато она обожает заниматься домом и не перечит супругу, поскольку знает о его консервативности.

Какие ещё нарисованные мамаши очень нравятся отцам юных зрителей, для которых и создаются мультфильмы? Узнайте об этом из ролика.