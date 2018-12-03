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Самые горячие мамочки-мультяшки 

Рамблер 23 минуты назад
Мультяшные героини выглядят порой ничуть не менее сексапильно, чем живые актрисы. Например, эти мамочки из анимированных историй дадут фору любой красотке.
1. Мардж Симпсон из мультипликационного сериала «Симпсоны» (1989-настоящеее время). Супруга Гомера Симпсона когда-то работала в полиции, но сейчас ведёт жизнь обычной домохозяйки. Мардж — натура уточнённая, в рамках семьи ей тесновато, но она стойко выносит проделки мужа и детей. Кстати, привлекательность миссис Симпсон была оценена по достоинству: она даже украсила обложку журнала Playboy.
2. Франсин Смит из мультсериала «Американский папаша!» (2005-настоящее время). Франсин производит впечатление покладистой и скромной жены, но в реальности она совсем иная: из сюжета следует, что в её постели до замужества побывала чуть ли не половина знаменитостей США. Сейчас Франсин тщательно маскирует вспыльчивый характер, но ей не всегда это удаётся. Зато она обожает заниматься домом и не перечит супругу, поскольку знает о его консервативности.
Какие ещё нарисованные мамаши очень нравятся отцам юных зрителей, для которых и создаются мультфильмы? Узнайте об этом из ролика.
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Фильмы , Видео
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