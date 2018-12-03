Фильмы про реальную любовь известных людей

"Любовь, как в кино!" часто говорят люди, порой даже не задумываясь, что режиссеры и сценаристы часто переносят на экраны реальные истории настоящих людей. И, если разобраться, жизнь сама — отличный режиссер, который не устает подбрасывать нам порой невероятные сюжеты. Надо только правильно "смонтировать" свой фильм. О тех, кто сумел это сделать в жизни, а актеры воплотить на экране.

"Молодая Виктория". Фильм рассказывает о любви с первого взгляда британской королевы Виктории и племянника короля Бельгии Альберта. Они поженились в 1840-м году и были счастливы до самой смерти Альберта в 1961-м. После смерти супруга Виктория до конца жизни не снимала траур.

"Клеопатра". В жизни царицы случились две главных любви: Юлий Цезарь и Марк Антоний. Об этих историях и рассказывает фильм, получивший четыре "Оскара". И если Цезаря Клеопатра скорее использовала в своих целях, то любовь к Марку Антонию была настоящей и безумной. После самоубийства избранника царица покончила с собой.

"Фрида". Мексиканская художница начала писать картины, оказавшись прикованной к постели после аварии, в которую попала в юности. Фильм рассказывает о ее непростой жизни и о силе искусства, которое объединило Фриду и художника Диего Риверу.

"7 дней и ночей с Мэрилин". Картина снята по книге Колина Кларка "Принц, танцовщица и я", в которой тот рассказывает историю короткого романа с блистательной Мэрилин. Монро приехала в Англию на съемки, где в нее безумно влюбился молодой помощник режиссера. Версию, изложенную самим Колином мы и можем увидеть в фильме. Что же происходило между ними на самом деле, доподлинно неизвестно.

"Переступить черту". За роль кантри-певицы Джун Картер актриса За роль кантри-певицы Джун Картер актриса Риз Уизерспун получила "Оскар" и "Золотой Глобус". Картина повествует об истории любви исполнительницы и певца Джонни Кэша ( Хоакин Феникс ). Кэш без памяти влюбился в Джун и более десяти лет добивался взаимности. У этой истории, как и у хорошего фильма счастливый финал: пара была счастлива до конца своих дней.

"Коко до Шанель". Как следует из названия фильма, в нем показан период жизни легендарной женщины-кутюрье до того, как она стала знаменита. Основной сюжет — сложные любовные отношения с Артуром Кэйпелом и Этьеном Бальсаном.