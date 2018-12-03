Режиссер 25-го фильма о Бонде рассказал о сюжете

Новый режиссер юбилейного фильма о Джеймсе Бонде Кэри Фукунага намерен продолжить сюжетную линию, предложенную создателями "Казино "Рояль"". Он также отметил, что некоторые изменения с персонажем все-таки произойдут:

"Как и в любой истории, персонаж должен измениться, чтобы выжить".

Кроме того, Фукунага прокомментировал слухи о том, что он якобы не хочет приглашать в свой фильм исполнителей второстепенных ролей — Кристофа Вальца (злодей Эрнст Ставро Блофельд) и Бена Уишоу (Q — глава исследовательского центра Британской Секретной Службы):

"Кто распространяет эти слухи?! У нас даже сценарий не закончен, поэтому никто не может знать этого. Это блестящие актеры, так что, если для их героев найдется место в сюжете, я с огромным удовольствием приглашу их. Но пока даже я не знаю, что в итоге у нас получится", — добавил он.

Напомним, что летом очередной фильм о знаменитом секретном агенте остался без режиссера. Оскароносный Денни Бойл повздорил с исполнителем главной роли Дэниелом Крейгом и продюсерами предыдущей картины, в результате его отстранили от работы. Но уже в сентябре стало известно, что место Бойла займет Кэри Фукунага. Режиссер ранее работал над такими кинолентами, как "Без имени", " Джейн Эйр " и "Безродные звери". Кроме того, Фукунага получил премию "Эмми" за режиссерскую работу над сериалом "Настоящий детектив".

Съемки юбилейного фильма о Джеймсе Бонде запланированы на начало весны 2019 года.