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Режиссер 25-го фильма о Бонде рассказал о сюжете 

Рамблер 1 час назад
Новый режиссер юбилейного фильма о Джеймсе Бонде Кэри Фукунага намерен продолжить сюжетную линию, предложенную создателями "Казино "Рояль"". Он также отметил, что некоторые изменения с персонажем все-таки произойдут:
"Как и в любой истории, персонаж должен измениться, чтобы выжить".
Кроме того, Фукунага прокомментировал слухи о том, что он якобы не хочет приглашать в свой фильм исполнителей второстепенных ролей — Кристофа Вальца (злодей Эрнст Ставро Блофельд) и Бена Уишоу (Q — глава исследовательского центра Британской Секретной Службы):
"Кто распространяет эти слухи?! У нас даже сценарий не закончен, поэтому никто не может знать этого. Это блестящие актеры, так что, если для их героев найдется место в сюжете, я с огромным удовольствием приглашу их. Но пока даже я не знаю, что в итоге у нас получится", — добавил он.
Напомним, что летом очередной фильм о знаменитом секретном агенте остался без режиссера. Оскароносный Денни Бойл повздорил с исполнителем главной роли Дэниелом Крейгом и продюсерами предыдущей картины, в результате его отстранили от работы. Но уже в сентябре стало известно, что место Бойла займет Кэри Фукунага. Режиссер ранее работал над такими кинолентами, как "Без имени", "Джейн Эйр" и "Безродные звери". Кроме того, Фукунага получил премию "Эмми" за режиссерскую работу над сериалом "Настоящий детектив".
Съемки юбилейного фильма о Джеймсе Бонде запланированы на начало весны 2019 года.
Комментарии
Бен Уишоу , Джейн Эйр , Дэниел Крейг , Фильмы
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