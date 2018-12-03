Снят фильм на несуществующем языке

В Великобритании сняли короткометражную ленту «Бедный человек из Ниппура». Картина длится около 20 минут и рассказывает о молодом человеке, жаждущем воздать по заслугам тем, кто убил его козла. В частности, он неистово желает отомстить городскому главе. Все действие происходит около двух тысяч лет назад.

Особенность этого проекта в том, что все актеры говорят на вавилонском языке, который ныне считается мертвым и никем не используется. Специально для реализации проекта лингвисты Кембриджского университета восстанавливали язык, звуки, в чем им помогли транскрипции вавилонского языка, присутствующие в греческом алфавите. Также ученым помогли языки иврит и арабский, с которыми вавилонский довольно тесно во многом связан.

Этот, сейчас считающийся "мертвым" язык, использовался в Месопотамии.