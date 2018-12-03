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Ленты, которые стоит посмотреть в одиночестве 

Рамблер 1 час назад
Есть фильмы, которые скрасят романтический вечер. Однако кое-какие картины лучше посмотреть в одиночестве, чтобы партнёр не любовался на чересчур привлекательных актёров или не увидел в киношной истории отражение собственных проблем.
1. «Вечное сияние чистого разума» (2004). Главные герои фантастической драмы, влюблённая пара, сыгранная Джимом Керри и Кейт Уинслет, решили избавиться от воспоминаний друг о друге, стерев память. Однако на полпути герой Керри понимает, что именно эти воспоминания и ценны для него, а избавление от них равносильно смерти. Эта история показывает, что иногда мы не всегда ценим то, что имеем.
2. «Осторожно! Двери закрываются» (1998). В этой истории две реальности, в которых действует одна героиня. Девушка, которую играет Гвинет Пэлтроу, оказывается в разных ситуациях, но и там, и там её поджидают проблемы. Обе проживаемые жизни наполнены сложностями и возможностями, и зрители волей-неволей задаются вопросом, не упускают ли они что-то в жизни.
3. «Близость» (2004). Психологическая драма, разыгранная Джулией Робертс, Натали Портман, Джудом Лоу и Клайвом Оуэном, рассказывает о любовном квадрате, каждый участник которого ради сексуальных отношений жертвует не только гармонией, но и достоинством. Персонажи так легко идут на предательство, что даже самые крепкие пары задумаются, не может ли произойти такого и с ними.
Ролик расскажет, какие ещё фильмы не стоит смотреть влюблённым.
Комментарии
Джим Керри , Гвинет Пэлтроу , Клайв Оуэн , Джулия Робертс , Кейт Уинслет , Джуд Лоу , Натали Портман , Фильмы , Актеры , Видео
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