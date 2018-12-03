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Мистер Биг не умрет в сиквеле «Секса в большом городе» 

Peopletalk + ещё 1 5 часов назад
Фото: Peopletalk
Несколько недель назад все в Сети обсуждали спойлер к третьей части «Секса в большом городе»: автор подкастов Origins, некий Джеймс Эндрю Миллер, заявил, что видел сценарий, по которому мистер Биг (Джон Престон) умирает от сердечного приступа прямо в душе.
Но, кажется, фанаты могут спать спокойно. Крис Норт (64), который исполнил роль Престона в сериале и полнометражных фильмах, заявил, что продюсеры даже не планируют снимать третью часть «Секса в большом городе». «В этом фильме не будет никакой трагедии, потому что история закончилась еще на втором», — сказал он. По его словам, если на экраны когда-нибудь и выйдет новая картина, то Биг в ней будет среди живых: курить большую сигару и пить текилу.
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Джеймс Миллер , Фильмы
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