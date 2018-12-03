Мистер Биг не умрет в сиквеле «Секса в большом городе»

Несколько недель назад все в Сети обсуждали спойлер к третьей части «Секса в большом городе»: автор подкастов Origins, некий Джеймс Эндрю Миллер , заявил, что видел сценарий, по которому мистер Биг (Джон Престон) умирает от сердечного приступа прямо в душе.

Но, кажется, фанаты могут спать спокойно. Крис Норт (64), который исполнил роль Престона в сериале и полнометражных фильмах, заявил, что продюсеры даже не планируют снимать третью часть «Секса в большом городе». «В этом фильме не будет никакой трагедии, потому что история закончилась еще на втором», — сказал он. По его словам, если на экраны когда-нибудь и выйдет новая картина, то Биг в ней будет среди живых: курить большую сигару и пить текилу.