Кто покорил Самохину на съемках «Узника замка Иф» 

Роль Мерседес в экранизации романа Александра Дюма «Узник замка Иф» была дебютной для Анны Самохиной и одной из самых запоминающихся в ее кинокарьере. Помощник режиссера не сразу разглядел в будущей звезде подходящую кандидатуру. Но на пробах Самохина так проникновенно и пылко изобразила возлюбленную Эдмона Дантеса, что ее безоговорочно утвердили на роль. Молодой актрисе довелось играть в компании известных артистов: Боярского, Авилова, Дворжецкого, которые оказывали ей знаки внимания. Но Самохина предпочла латвийского актера Арниса Лицитиса, сыгравшего королевского прокурора, он был старше актрисы на 17 лет. Любовь Самохиной оказалась взаимной, и между ней и Лицитисом вспыхнул страстный роман. При этом пользующаяся популярностью у мужчин красавица Самохина заставила уравновешенного прибалтийского актера испытать не только радости любви, но чувство ревности. Но, как это часто случается, близкие отношения между актерами продлились недолго: и Лицитис, и Самохина состояли в браке и не стали рушить свои семьи.