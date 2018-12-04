Зачем Шиловский хулиганил перед худсоветом

До того, как начать работу над картиной «Миллион в брачной корзине» (1985), Всеволод Шиловский ставил только театральные спектакли. Он был уже известным и востребованным киноактёром, но решил попробовать себя в режиссуре. На съёмки комедии Шиловский выделил себе две недели, именно столько длился его отпуск в театре. За полтора десятка рабочих дней группа умудрилась не только снять ленту, и смонтировать и озвучить. На Одесской киностудии, где шли съёмки, режиссёру предложили взять украинских актёров, и он с лёгкостью согласился. Но очень быстро выбор Шиловского начали критиковать, однако режиссёр продолжал снимать, не обращая внимание на доброжелателей. Ещё через некоторое время Госкино Украины заинтересовалось съёмками и потребовало показать отснятое. И тут Всеволод Шиловский пошёл на хитрость, которая помогла ему запутать членов художественного совета и добиться продолжения съёмок. В итоге лента не просто получилась отличной, но и завоевала любовь зрителей, став в 1985 году одним из лидеров проката в стране.

Смотрите ролик и узнайте, что придумал Шиловский, как отнеслась к задумке комиссия и кто всё-таки дал разрешение на продолжение.