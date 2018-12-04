Что смотреть в кино с 6 декабря

На этой неделе в прокат выходит сразу несколько фильмов, определенно, заслуживающих внимания.

"Хроники хищных городов"

Режиссер: Кристина Риверс

Премьера: 6 декабря

Фантастический фильм по мотивам романа Филипа Рива «Смертные машины» рассказывает о последствиях Шестидесятиминутной войны, которая привела к апокалипсису. Гигантские мегаполисы движутся на колесах, поглощая небольшие города, чтобы пополнить свои ресурсы. Главным героям Тому Нэтсуорти и Эстер Шоу предстоит изменить будущее нового мира.

"Дом, который построил Джек"

Премьера: 6 декабря

С премьерного показа фильма знаменитого режиссера на Каннском фестивале ушли более 100 человек, не сумевших перенести слишком правдивого показа сцен убийств. Собственно, а чего они ожидали от фон Триера? В центре сюжета — история серийного убийцы по имени Джек, который представляет свои преступления как произведения искусства. О них главный герой и ведет рассказ от первого лица.

"Щелкунчик и Четыре королевства"

Режиссер: Лассе Халльстрем

Премьера: 8 декабря

Знаменитая новогодняя история Гофмана получила новое воплощение. Главная героиня Клара получает на Рождество необычный подарок и волшебным образом оказывается в чудесном мире, отправляясь в путешествие по сказочным королевствам. Познакомившись с обитателями Страны Снегов, Страны Цветов и Страны Сладостей, Клара отправляется в Четвертое королевство, чтобы сразиться с Мышиным Королем.

"Идеальная западня"

Премьера: 6 декабря

Главные герои Брайан и Кэсси — обычная пара молодых людей, жизнь которых со временем стала обоим казаться пресной. Пытаясь вернуть отношениям былую страсть, они через веб-сайт арендуют на выходные итальянскую виллу и отправляются на романтический уик-энд. Страсти на вилле кипеть будут точно, но совсем не те, о которых мечтали герои. Брайн и Кэсси оказываются впутаны в опасную игру, в которой доверять нельзя даже друг другу.

"Заповедник"

Премьера: 6 декабря

В прошлом знаменитый рок-музыкант, а ныне поэт-неудачник Константин, отчаявшись исполнить свою мечту петь песни собственного сочинения, «подружился» с алкоголем и этим прибавил себе проблем. Его жена хочет забрать дочь и уехать жить в Канаду, жизнь идет по инерции и, кажется, выхода нет. Пытаясь сбежать от проблем и найти ответы на вопрос, что и когда в его жизни пошло не так, Константин уезжает в заповедник «Михайловское». Поможет ли заповедное место герою собрать заново пазл своей жизни?