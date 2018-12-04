Сопродюсер фильмов «Ученик» и «Проигранное место», агент Равшаны Курковой (37), Павла Деревянко (41) и Александра Паля (29) и просто фанат сериалов Катя Комолова составила список свежих серийных детективных триллеров — безумие, политика, заговоры и, конечно, много секса.
«Маленькая барабанщица»
Премьера 19 ноября 2018
Титулованный южнокорейский режиссер Пак Чхан Ук (55) («Олдбой» и «Жажда» — оба лауреаты Каннского кинофестиваля) снял красочный ремейк одноименного полнометражного фильма 84 года с Дайан Китон (72). В шести сериях израильская разведка во главе с Марти Курцом (Майкл Шеннон (44)) пытается провернуть амбициозную операцию по устранению палестинской террористической группировки и предотвратить кровавые теракты в Европе и на Ближнем Востоке конца 70-х. При помощи спецагента Беккера (Александр Скарсгард (42)) Курц вербует юную англичанку — актрису, идеалистку и бунтарку Чарли (Флоренс Пью (22)) и выдает ее за возлюбленную брата главы палестинских террористов. Захватывающая завязка (чего, пожалуй, не скажу про развитие сюжета и само действие), эффектная стилизация и любопытные художественные приемы.
«Крик»
Премьера 30 сентября 2018
Тот случай, когда сюжет и актерские работы крепко держат до самой развязки (благо, и серий всего четыре). Молодая супружеская пара — воспитательница Джоанна (в магнетическом исполнении Дженны Коулман (32)) и политик Алистер (Ивен Лесли (38)) летят на родину Алистера в Австралию, чтобы попытаться отсудить у его бывшей жены опеку над дочерью-подростком. Не успевают они устроиться в этом захолустье, как из машины таинственным образом исчезает их грудной сын. На фоне расследования похищения (под пристальным и назойливым вниманием прессы) разворачивается мрачная семейная драма. Она вскрывает подлинные проблемы в отношениях молодых родителей и все, на что способны искусный политик и мать.
«Телохранитель»
Премьера 26 августа 2018
Еще один нашумевший британский триллер этой осени, на этот раз с не менее мощной завязкой, но, увы, довольно разочаровывающими развитием и развязкой. Тем не менее не досмотреть вряд ли получится (опять же плюс — всего шесть серий). Тем более что в роли ветерана афганской войны и, собственно, новоиспеченного телохранителя министра внутренних дел — Ричард Мэдден (Робб Старк из «Игр престолов»). Взгляды Дэвида Бадда, вернувшегося с войны с посттравматическим расстройством, в корне разнятся с тем, что лоббирует Джулия Монтегю (Кили Хоуз (42)), и, возможно, именно он станет ее главной угрозой. По традиции все приправлено угрозой террористических атак, государственного заговора и отношенческими перипетиями.
«Пресса»
Премьера 6 сентября 2018
В центре сюжета шестисерийки — противостояние журналистов двух британских газет (предположительно списанных с The Guardian и The Sun) в новой цифровой реальности — в бесконечной погоне за рейтингами, продажами и вниманием читателей. Сериал очень живо и правдоподобно показывает кухню новостных медиа и суть современной журналистики. А главные герои ежедневно встают перед непростым выбором между собственными моральными принципами и манящими рейтингами, которые помогут обскакать конкурента в гонке на выживание и сделать себе имя. «Пресса», конечно, никакой не триллер и не детектив, но накал страстей порой держит в напряжении ничуть не хуже.
«Мистер Мерседес»
Премьера первого сезона — август 2017, второго — август 2018
Единственный американский сериал в этой подборке (зато какой!) снят по новеллам Стивена Кинга (71) (он же значится в продюсерах проекта). Полицейский в отставке Билл Ходжес (Брендан Глисон (63)) спустя несколько лет после своего последнего нераскрытого дела получает письма с угрозами от Мистера Мерседеса — психопата, въехавшего в толпу людей на угнанном «Мерседесе». Виновник гибели 16 человек — на вид обычный (разве что странный и забитый) паренек Брэди Хартсфилд (Гарри Тредэвэй (34)) — работает в магазине компьютерной техники и живет с матерью-алкоголичкой. Он соскучился по пьянящей эйфории от ощущения власти над людьми и готовит намного более кровавый и масштабный план. Но, как и многие серийные маньяки, Мистер Мерседес одержим манией величия и жаждет славы, поэтому отдельное удовольствие для него — опасная игра в кошки-мышки с Ходжесом и полицией. К слову, на роль Брэди незадолго до трагической смерти был утвержден Антон Ельчин.