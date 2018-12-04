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На аукционе выставят световой меч Люка Скайуокера 

Рамблер 1 час назад
Фото: Кадр из фильма "Звездные войны"
В аукционном доме Profiles in History выставят на продажу световой меч Люка Скайуокера. Аукцион будет проходить в Лос-Анджелесе. Также будут проданы еще около 25 предметов, связанных с франшизой Star Wars.
Аукцион будет проходить с 11 по 14 декабря. Специалисты прогнозируют, что меч может быть продан примерно за 200 тысяч долларов. Также с молотка уйдет шлем пилота космического истребителя Галактической империи. Ожидается, что его стоимость будет составлять 300 тысяч долларов.
Меч Энакина Скайуокера был продан в сентябре этого года в британском аукционном доме Prop Store. Его финальная стоимость составила 179 тысяч долларов. На тех же торгах был продан шлем имперского штурмовика за 145 тысяч долларов.
В июне аукционный дом Julien's Auctions в США продал муляж бластера Хана Соло за 550 тысяч долларов. Известно, что один из предметов реквизита, созданный специально для эпизода "Возвращение джедая" находился у художника-декоратора фильма.
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