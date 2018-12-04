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Фанатские теории, окружающие Гарри Поттера 

Рамблер 1 час назад
Фанаты Гарри Поттера зачитываются книгами про юного волшебника и без устали пересматривают все серии франшизы. Они постоянно выдумывают всё новые и новые теории про героев саги, которые озадачивают других читателей и зрителей.
Одна из самых любопытных теорий обсуждает вопрос, почему волшебники скрывают свои способности от обычных людей. Ведь если они знают магические приёмы и в совершенстве владеют ими, то запросто могут захватить мир. У одного из фанатов Поттера появилось на этот счёт соображение, заинтересовавшее и других почитателей мира магии. По его мнению, в Средние века волшебники уже сражались с магглами, и последние одержали победу. Этому есть косвенное подтверждение: в ленте «Гарри Поттер и Кубок огня» (2005) говорится, что Министерство магии для транспортировки дракона должно провести согласование с премьер-министром Великобритании. Это означает, что Министерство магии не просто взаимодействует с правительством страны, но и подчиняется ему. Скорее всего, люди нашего мира действительно когда-то сумели победить волшебников.
Ролик рассказывает о других фанатских теориях, которые проясняют кое-какие недоразумения, связанные с миром Гарри Поттера.
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