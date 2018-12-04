Отличные фильмы 2018 года, не попавшие в прокат

Ежегодно студии выпускают сотни фильмов, но далеко не все попадают в широкий прокат. В нынешнем году тоже появились достойные картины, которые не показывали в кинотеатрах, однако посмотреть их стоит.

Рэйчел МакАдамс. 1. «Неповиновение». Драма Себастьяна Лелио повествует о еврейской девушке, возвращающейся в Лондон. Когда-то у неё был роман со школьной подругой. Девушки снова встречаются и обнаруживают, что чувства не угасли, однако у подруги есть муж, и он начинает вмешиваться в роман. В главных ролях Рэйчел Вайс

2. «Талли». Уставшая мать двоих малышей вот-вот родит снова. Богатый братец решает сделать подарок — оплатить услуги ночной няни. Поначалу героиня отказывается, но потом понимает, что няня в её ситуации — необходимость. Тогда-то и появляется Талли — очаровательная девушка и безотказная помощница. Но с ней явно что-то не так. Для роли многодетной мамы в этом комедийном детективе актрисе Шарлиз Терон пришлось набрать пару десятков кило, из-за чего она впала в депрессию.

3. «Братья Систерс». Комедийный вестерн переносит зрителей в середину 19века. Братья Эли и Чарли очень разные. Эли сдержан и склонен размышлять о жизни, а Чарли экспрессивен и не прочь выпить. Братья хотят найти химика, который придумал формулу поиска золота. Его же хочет видеть опытный детектив. Финал истории абсолютно непредсказуем, а сама лента наполнена приключениями и лёгким юмором. Братьев сыграли Джон Си Райли и Хоакин Феникс , а в роли детектива Джейк Джилленхол.

Видео рассказывает о других любопытных фильмах, которые могли пройти мимо вас.