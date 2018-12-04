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Главные скандалы «Оскара» 

Рамблер 1 час назад
Кинопремия «Оскар» считается одной из самых главных в мире. Даже получение номинации говорит о признании заслуг киношников, а о получении заветной статуэтки мечтает каждый актёр и режиссёр. «Оскар» придумал в 1929 году Луис Барт Майер, глава американской киностудии Metro-Goldwyn-Mayer», чтобы отметить киношников, внёсший вклад в киноиндустрию. За почти вековую историю на церемонии вручения кинопремии случались разные истории, и вот самые скандальные из них.
1. Марлон Брандо в 1973 году отказался от награды. Киноакадемики присудили Брандо «Оскара» за роль Вито Корлеоне в «Крёстном отце» (1972). Получать статуэтку вышла малоизвестная актриса, пояснившая, что актёр не желает принимать участие в церемонии, протестуя таким образом против ущемления прав коренного населения Америки и негативного отношения к нему в кино.
2. Мариса Томей в 1993 году получила «Оскар» ошибочно. В списке номинантов на награду в номинации «Лучшая роль второго плана» были голливудские знаменитости, но статуэтка ушла не очень популярной Томей. Общественность пришла к выводу, что ведущий просто ошибся, зачитывая имя победителя. Однако академия ошибку не признала и оставила приз актрисе.
3. Энн Хэтэуэй и Джейм Франко в 2011 году были ведущими церемонии и выглядели ужасающе. Франко раскритиковали за вялость и глупые шутки. К середине торжества он вообще утерял интерес к происходящему и занялся публикацией фото в твиттере. Энн на этом фоне перенервничала и начала переигрывать, в результате конферанс был попросту провальным.
Из видео вы узнаете о других конфузах на церемонии вручения премии Американской киноакадемии.
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