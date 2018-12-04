Завершились съёмки «Джокера» с Хоакином Фениксом

Как сообщают Daily Mail, в Нью-Йорке подошли к концу съёмки кинокомикса DC "Джокер" от режиссёра "Мальчишника в Вегасе" Тодда Филлипса . Заодно интернет-таблоид опубликовал фото с последнего съёмочного дня с участием Хоакина Феникса и Зази Битц.

Действие развернётся в 1980-х годах, а в центре внимания окажется жёсткая и реалистичная криминальная история о превращении обычного мужчины Артура Флека (или А. Флека) в Джокера. Грядущая картина не будет частью киновселенной DC, но станет первым проектом, созданным в рамках нового студийного бренда Warner Bros.

Источниками вдохновения для авторов стали работы Мартина Скорсезе , увидевшие свет в ту эпоху: "Таксист", "Бешеный бык" и "Король комедии". Warner Bros. описывают сюжет как "исследование жизни человека, игнорируемого обществом, которое имеет более общий и поучительный характер".

Над сценарием Филлипс работал вместе со Скоттом Сильвером ("8 миля", "Боец"). Бюджет составил $55 миллионов, а продюсерами выступают Брэдли Купер , Эмма Тилинджер ("Волк с Уолл-Стрит") и Ричард Баратта ("По ту сторону правды", "Ирландец").

На российских экранах "Джокер" окажется 3 октября 2019 года.