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Завершились съёмки «Джокера» с Хоакином Фениксом 

Фильм.Ру 2 часа назад
Фото: Фильм.Ру
Как сообщают Daily Mail, в Нью-Йорке подошли к концу съёмки кинокомикса DC "Джокер" от режиссёра "Мальчишника в Вегасе" Тодда Филлипса. Заодно интернет-таблоид опубликовал фото с последнего съёмочного дня с участием Хоакина Феникса и Зази Битц.
Действие развернётся в 1980-х годах, а в центре внимания окажется жёсткая и реалистичная криминальная история о превращении обычного мужчины Артура Флека (или А. Флека) в Джокера. Грядущая картина не будет частью киновселенной DC, но станет первым проектом, созданным в рамках нового студийного бренда Warner Bros.
Источниками вдохновения для авторов стали работы Мартина Скорсезе, увидевшие свет в ту эпоху: "Таксист", "Бешеный бык" и "Король комедии". Warner Bros. описывают сюжет как "исследование жизни человека, игнорируемого обществом, которое имеет более общий и поучительный характер".
Над сценарием Филлипс работал вместе со Скоттом Сильвером ("8 миля", "Боец"). Бюджет составил $55 миллионов, а продюсерами выступают Брэдли Купер, Эмма Тилинджер ("Волк с Уолл-Стрит") и Ричард Баратта ("По ту сторону правды", "Ирландец").
В актёрский состав также входят Роберт Де Ниро, Фрэнсис Конрой, Ши Уигэм, Марк Марон, Билл Кэмп, Джош Пэйс, Гленн Флешлер и Бретт Каллен, играющий Томаса Уэйна.
На российских экранах "Джокер" окажется 3 октября 2019 года.
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