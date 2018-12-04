В Сети появился русский трейлер «Капитана Марвел»

Видео опубликовали на официальном YouTube-канале «Marvel Россия».

Напомним, что супергеройский блокбастер стал первым фильмом компании, главным персонажем которого стала женщина.

В подписи к трейлеру отмечено, что «героине предстоит совладать со своими новыми способностями, чтобы противостоять могущественному врагу».

Судя по всему, фильм обещает стать весьма зрелищным: во всяком случае трейлер демонстрирует множество спецэффектов.

Отметим, что «Капитан Марвел» станет приквелом ко всем проектам киновселенной Marvel.