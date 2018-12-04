В Сети появился русский трейлер «Капитана Марвел» 

Видео опубликовали на официальном YouTube-канале «Marvel Россия».
Напомним, что супергеройский блокбастер стал первым фильмом компании, главным персонажем которого стала женщина.
Исполнить роль пилота ВВС США Кэрол Дэнверс, которая волею случая становится неуязвимой и обретает суперсилу, доверили Бри Ларсон. Также в съемках приняли участие Джуд Лоу, Джемма Чан и другие.
В подписи к трейлеру отмечено, что «героине предстоит совладать со своими новыми способностями, чтобы противостоять могущественному врагу».
Судя по всему, фильм обещает стать весьма зрелищным: во всяком случае трейлер демонстрирует множество спецэффектов.
Отметим, что «Капитан Марвел» станет приквелом ко всем проектам киновселенной Marvel.
На экраны новая картина, режиссером которой стали Анна Боден и Райан Флек, выйдет 7 марта 2019 года.