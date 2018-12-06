Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Смолфут
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Богемская рапсодия
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Ральф против интернета
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Робин Гуд: Начало
Боевик, Приключение, Триллер
Купить билет
Всё или ничего
Боевик, Приключение, Комедия
Купить билет
Дом, который построил Джек
Триллер, Ужасы, Драма
Купить билет
Хроники хищных городов
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Звезда родилась
Мюзикл, Мелодрама
Купить билет
Проводник
Мистика, Триллер, Ужасы
Купить билет
Апгрейд
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Суспирия
Триллер, Фэнтези, Ужасы
Купить билет
Братья Систерс
Вестерн, Боевик, Приключение
Купить билет
Холодная война
Исторический, Мелодрама, Драма
Купить билет
Под Сильвер-Лэйк
Триллер, Комедия, Драма
Купить билет
Щелкунчик и четыре королевства
Приключение, Фэнтези, Семейный
Купить билет
Заповедник
Комедия
Купить билет
Вдовы
Триллер, Мелодрама, Криминальный
Купить билет
Эллиот
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Колетт
Биография, Драма
Купить билет
Подбросы
Драма, Криминальный
Купить билет

Объявлены номинанты на «Золотой глобус» 

Lenta.ru + ещё 17 2 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Черный клановец"
В Лос-Анджелесе объявили номинантов на кинопремию «Золотой глобус». Об этом в четверг, 6 декабря, сообщает Vox.
Церемония вручения награды состоится 6 января 2019 года. Ведущими станут актеры Энди Сэмберг («Бруклин 9-9») и Сандра О («Убивая Еву»).
В категории «Лучший фильм — драма» номинированы картины «Черная пантера», «Черный клановец», «Богемская рапсодия», «Если Бил-стрит могла бы заговорить» и «Звезда родилась».
За награду в номинации «Лучший фильм — комедия или мюзикл» поборются «Безумно богатые азиаты», «Фаворитка», «Зеленая книга», «Мэри Поппинс возвращается» и «Власть».
В категории «Лучший драматический актер» заявлены Брэдли Купер, Уиллем Дефо, Лукас Хеджес, Рами Малек и Джон Дэвид Вашингтон, а среди актрис в той же категории — Гленн Клоуз, Леди Гага, Николь Кидман, Мелисса Маккарти и Розамунд Пайк.
За игру в комедийном фильме или мюзикле были отмечены Кристиан Бэйл, Лин-Мануэль Миранда, Вигго Мортенсен, Роберт Редфорд и Джон Кристофер Рейли; в женской аналогичной номинации заявлены Эмили Блант, Оливия Колман, Элси Фишер, Шарлиз Терон и Констанс Ву.
Последние новости
Блогер Давидыч освобожден от наказания за истечением срока давности Депутата Госдумы лишили неприкосновенности при загадочных обстоятельствах Россия и Иран обрушили нефть
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Суспирия» и еще 6 классных фильмов недели
Кира Найтли: «Я актриса новогодних фильмов»
Никита Михалков не поддерживает западные фильмы
15 ляпов в культовых фильмах
Названы лучшие сериалы года
Видео
00:26
Сталлоне закончил съемки в «Рэмбо»
Актеры
03:58
Судьба детей из популярных реклам и фильмов 90-х
ТВ
01:42
О драке на «Дом-2» заговорили в британской газете
ТВ
04:39
Актеры, снимавшиеся в кино в глубокой депрессии
Актеры Фильмы
10:05
Невероятные кинотеории, придуманные фанатами
Фильмы Актеры
05:08
С кого рисовали анимационных героев
Актеры Фильмы
04:39
Тамара Семина повторила судьбу своей героини
Актеры
02:53
Михаила Казакова задразнили за короткие шорты
Актеры Фильмы
11:24
Актеры, которые друг друга терпеть не могут
Актеры
07:43
Смерти в кино, вызвавшие раздражение фанатов
Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение