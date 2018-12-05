Как Путин работал каскадером на «Ленфильме»

Как оказалось, в фильмографии Владимира Путина числятся как минимум две картины: «Ижорский батальон» и «Блокада». В юности будущий президент вместе с друзьями из секции единоборств принимал участие в съемках в качестве каскадера. В фильмах они исполняли роли и немцев, и советских солдат. Для советских студентов это был хороший заработок — за день они могли получить до 75 рублей.

«Нам было все равно, кого играть, — говорит Шестаков. — Нам за это деньги очень хорошие платили по тем временам. Мы студенты были, а могли пойти в ресторан «Кавказский», например. Если уж у меня зарплата инженера была 110 рублей, то, когда шли съемки, я в день получал 75 рублей. То есть это такие были приличные деньги».

Будущий президент снимался в кино вместе со своим товарищем Аркадием Ротенбергом , с которым познакомился в секции самбо тренера Анатолия Рахлина . Оба стали мастерами спорта и вместе участвовали в соревнованиях. А в советское время привлечение дзюдоистов в кино в качестве каскадеров было обычной практикой.

По воспоминаниям Шестакова, они с Путиным снимались в «Блокаде» и в «Ижорском батальоне», а вот название третьего фильма он не помнит (по разным источникам, это может быть военная драма «Звезда»).

В фильме «Ижорский батальон» про рабочих Ижорского завода, которые в составе одноименного батальона участвовали во Второй мировой войне, будущий миллиардер Ротенберг играл «простого ижорского рабочего», держащего оборону.

В кино также снимался тренер Владимира Путина Анатолий Рахлин. В своей биографии «Сэнсэй президента» он вспоминает, что сыграл больше чем в ста кинокартинах.

Об актерской карьере президента РФ рассказал еще один бывший борец, Николай Ващилин. Сам же Ващилин работал при постановке трюков в таких фильмах, как «Д’Артаньян и три мушкетера», «Приключения Шерлока Холмса» и «Сибириада».

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Путин и Ващилин занимались в одном спортивном обществе «Труд». Будущий каскадер учил будущего президента приемам дзюдо

«На съемки вызывали, на такие как эпопея «Блокада». Был приказ обкома партии «обеспечить массовку 10 тысяч человек». И все студенты, училища военные, спортивные общества приводили под козырек людей. Платили просто массовке — 3 рубля, а нам — 10 рублей за съемочный день. Поэтому мы стали это очень любить»,

— рассказал Ващилин. ​