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Как Путин работал каскадером на «Ленфильме» 

BigPikcha.ru 1 час назад
Фото: BigPikcha.ru
Как оказалось, в фильмографии Владимира Путина числятся как минимум две картины: «Ижорский батальон» и «Блокада». В юности будущий президент вместе с друзьями из секции единоборств принимал участие в съемках в качестве каскадера. В фильмах они исполняли роли и немцев, и советских солдат. Для советских студентов это был хороший заработок — за день они могли получить до 75 рублей.
О кинематографическом опыте главы государства рассказал телеканалу «Дождь» бывший депутат Государственной думы, президент Международной федерации самбо Василий Шестаков.
«Нам было все равно, кого играть, — говорит Шестаков. — Нам за это деньги очень хорошие платили по тем временам. Мы студенты были, а могли пойти в ресторан «Кавказский», например. Если уж у меня зарплата инженера была 110 рублей, то, когда шли съемки, я в день получал 75 рублей. То есть это такие были приличные деньги».
Будущий президент снимался в кино вместе со своим товарищем Аркадием Ротенбергом, с которым познакомился в секции самбо тренера Анатолия Рахлина. Оба стали мастерами спорта и вместе участвовали в соревнованиях. А в советское время привлечение дзюдоистов в кино в качестве каскадеров было обычной практикой.
По воспоминаниям Шестакова, они с Путиным снимались в «Блокаде» и в «Ижорском батальоне», а вот название третьего фильма он не помнит (по разным источникам, это может быть военная драма «Звезда»).
В фильме «Ижорский батальон» про рабочих Ижорского завода, которые в составе одноименного батальона участвовали во Второй мировой войне, будущий миллиардер Ротенберг играл «простого ижорского рабочего», держащего оборону.
В кино также снимался тренер Владимира Путина Анатолий Рахлин. В своей биографии «Сэнсэй президента» он вспоминает, что сыграл больше чем в ста кинокартинах.
Об актерской карьере президента РФ рассказал еще один бывший борец, Николай Ващилин. Сам же Ващилин работал при постановке трюков в таких фильмах, как «Д’Артаньян и три мушкетера», «Приключения Шерлока Холмса» и «Сибириада».
BigPikcha.ru
Путин и Ващилин занимались в одном спортивном обществе «Труд». Будущий каскадер учил будущего президента приемам дзюдо
«На съемки вызывали, на такие как эпопея «Блокада». Был приказ обкома партии «обеспечить массовку 10 тысяч человек». И все студенты, училища военные, спортивные общества приводили под козырек людей. Платили просто массовке — 3 рубля, а нам — 10 рублей за съемочный день. Поэтому мы стали это очень любить»,
— рассказал Ващилин. ​
Пресс-секретарь «Ленфильма» Артемий Аграфенин сказал, что на киностудии не смогли найти карточку Владимира Путина в картотеке каскадеров, однако отметил, что «это не означает, что он не снимался».
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