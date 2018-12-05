7 лучших мультфильмов осени

Осень уже осталась позади вместе с бабьим летом, тёплыми деньками и осенними кинопремьерами. Сходить на все фильмы и мультфильмы для детей, вышедшие в эти три месяца, невозможно, да и не нужно. Но для того, чтобы вы были в курсе, не пропустили ли вы что-то важное и значимое, мы составили рейтинг из 7 лучших осенних премьер.

Мы сравнили просмотренные мультфильмы с результатами опроса о самых ожидаемых новинках осени, и составили свой рейтинг. Конечно, он субъективный, и если вы считаете, что какая-то значимая картина не вошла в наш топ, напишите об этом в комментариях. А пока — знакомимся с 7 лучшими мультфильмами осени по версии Tlum.Ru.

7 место — «Большой кошачий побег»

Мультфильм, который наши читатели очень ждали, к сожалению, попал только на седьмое место рейтинга. Многим зрителям он понравился, положительных рецензий на историю котёнка Шустрика набралось достаточно, и всё-таки — это довольно своеобразный мультфильм. Несмотря на неплохую мораль и довольно интересную концовку, герои мультфильма действуют слишком шаблонно, а некоторые сцены смотрятся довольно странно для детского рейтинга «6+». Тут у кота есть собственный бар, а главный герой чудом не попадает в печь. Но за раскрытие темы «отцов и детей» мультфильм заслужил своё место в топе.

6 место — «Пришельцы в доме»

tlum.ru

Зрители поставили этот мультфильм только на 13-ое место в рейтинге ожидания, но нас эта картина приятно удивила. Ребёнок с проблемами в семье сталкивается с чудесными инопланетянами, которые могут помочь ему в борьбе против органов опеки. Тут есть и неожиданный сюжетный поворот, и довольно нетипичные герои, даже сама завязка приземления пришельцев вышла остроумной. И всё же мультфильм имеет и свои огрехи — очень топорная анимация, заимствование из других произведений, местами встречается и «туалетный юмор». Но шестое место в топе «Пришельцы» точно заслужили.

5 место — «Тайная жизнь пингвинов»

Здесь наше мнение о мультфильме практически совпало с ожиданиями зрителей. Аниме о взрослении многие называют «японской „Головоломкой“. Лента намного глубже, чем кажется на первый взгляд, за её сказочным повествованием легко следить малышам, ну, а взрослые считают тот подтекст, который заложили авторы. Красиво, атмосферно и трогательно, но тоже не без оплошностей. Например, мы советуем смотреть мультфильм не в официальном переводе, а с субтитрами, так как слово на букву „с“, обозначающее женскую грудь, сильно резало слух очень многим родителям.

4 место — „Следующее поколение“

Мультфильма от Netflix в нашем рейтинге ожиданий не было, всё-таки в кино он не выходил, но не отметить эту чудесную ленту мы не можем. История дружбы маленькой девочки и робота — звучит довольно заезжено, по сути, так и есть. Но находки авторов делают тему картины не такой тривиальной. Интересный моральный выбор, невероятно крутой экшн, приятная качественная анимация и очень задорный юмор возвели этот мультфильм на четвёртое место в нашем рейтинге.

3 место — „Гофманиада“

Мультфильм, который ждал своего рождения больше 17 лет, наконец-то вышел на наши экраны. И он точно заслуживает вашего вдумчивого внимания. И причин этому много. Во-первых, это восхитительная работа мастеров-кукольников, которые создали настоящее чудо. Во-вторых, это волшебная история, которая унесёт ваши мысли далеко в мир фантазий. В-третьих… перечислять можно долго, но если попытаться описать работу „Союзмультфильма“ одним словом, это слово будет „сказка“. Единственная причина, по которой мультфильм попал только на 3 строчку: совсем маленьким детям может быть скучновато, да и кукол они обычно побаиваются. Но всем ценителям к просмотру обязателен!

2 место — „Смолфут“

tlum.ru

Мультфильм, который стоял на 5-ом месте в рейтинге ожиданий наших читателей, оказался на 2-ом месте этого топа. И это очень и очень заслуженно. Сказка наоборот — сложный жанр, который требует выдумки и аккуратности. Придираются к нему куда больше, чем к обычному мультику. Но „Смолфут“ удар выдержал. История о йети, которые не верили в людей, вышла трогательной и поучительной. Это всё о борьбе со стереотипами, выборе меньшего зла и поиске своего места в жизни, а ещё о хорошей музыке. Отличный набор!

1 место — „Ральф против Интернета“

Ладно, вы знали, что так и будет. Здесь ожидания не разрушила суровая реальность, этот мультфильм заслужил стоять на первом месте в нашем осеннем топе. Сиквел получился яркий и современный, красочный и смешной, а гигабайты отсылок к другим произведениям студии и ко всем известным сайтам порадовали и малышей, и взрослых. История о настоящей дружбе и о том, как дружить не стоит, актуальна для всех возрастов и вызывает отклик в душе любого зрителя. Да, можно говорить, что второй „Ральф“ вышел в чём-то слабее первого, но задумайтесь о том, как в продолжении развивались характеры героев и чему они нас научили. А ещё перед принцессами Disney никак не устоять!

Какие из этих мультфильмов понравились вам? Голосуйте за те ленты, которые вы посмотрели и которые вам понравились, нажимая на зелёную стрелочку около их названия.

Хороших вам мультфильмов!

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