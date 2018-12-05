Энн Хэтэуэй позвали в мюзикл «Улица Сезам»

Американскую актрису Энн Хэтэуэй пригласили сниматься в фильме "Улица Сезам". Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Как отмечается, съемками картины занимается компания Warner Bros вместе с MGM. В качестве режиссера решено задействовать Джонатана Крисела ("Портландия"), а продюсерами будут Шон Леви ("Однажды в Вегасе", "Ночь в музее" и "Безумное свидание") и Майкл Агилар ("Безумцы").

По предварительной информации, фильм будет мюзиклом. Хэтэуэй была первой, кого пригласили в проект. Ей уже сделали предложение, хотя неизвестно, приняла его актриса или нет.