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Назван ведущий «Оскара» в 2019 году 

Рамблер 35 минут назад
Фото: @theacademy
Американская киноакадемия назвала имя ведущего 91-й церемонии вручения наград премии «Оскар». Об этом стало известно из Instagram-аккаунта организации. Они разместили фотографию комедийного актера Кевина Харта и написали: «Встречайте нашего нового ведущего и ждите 24 февраля».
«Меня часто спрашивали, буду ли я когда-нибудь вести «Оскар». Я всегда отвечал, что если этот момент наступит, то для меня это будет невероятная возможность, как для комика. И сейчас я могу наконец это сказать — я буду вести церемонию и я счастлив. Для меня это честь попасть с список легендарных ведущих «Оскара». И я точно знаю, что моя мама сейчас очень широко улыбается от этой новости. Я постараюсь сделать церемонию этого года особенной», — написал Кевин в своем Instagram-аккаунте.
Актер Кевин Харт прежде всего известен по ролям в таких картинах, как: «Смерть по похоронах», «Джуманджи: Зов джунглей» и «Американская семейка». Актер отметил, что польщен доверием Американской киноакадемии.
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