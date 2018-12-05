Трудная судьба «Смуглянки»

Режиссёр Леонид Быков , снимая военную драму «В бой идут одни старики» (1973), рассказывал коллегам, что песню «Смуглянка» услышал ещё в детстве. Он ехал в поезде, а соседи, возвращавшиеся с фронта лётчики, затянули «Смуглянку». Мелодия запала в душу парнишке, который мечтал стать режиссёром, и в конце концов попала на большой экран.

Между тем, судьба у «Смуглянки» была непростая. На свет песня появилась ещё в 1940-м году: композитор Анатолий Новиков и поэт Яков Шведов написали её для Киевского военного ансамбля. Но тогда песню не исполнили, а с началом войну популярными стали композиции патриотической направленности, которые помогали солдатам вести бой. Но ближе к концу войны и рядовые, и военачальники затосковали по лирике, и тогда-то пришёл момент для «Смуглянки». К Новикову пришёл Александр Александров , руководитель ансамбля песни и пляски, и попросил написать композицию для коллектива. Композитор вспомнил про довоенную песню, но оказалось, что партитура утеряна. Тогда Новиков отыскал черновики и восстановил музыку. Стихи переслал Яков Шведов, который был на фронте. «Смуглянка» понравилась Александрову, артисты её исполнили, и она моментально ушла в народ.

Видео рассказывает, почему Леонид Быков не указал авторов песни в титрах и как к этому отнеслись авторы «Смуглянки».