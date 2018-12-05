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Спин-офф «Людей в черном» выйдет в России в 2019 году 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Люди в чёрном: Интернэшнл"
Картина будет называться "Люди в чёрном: Интернэшнл". Российский релиз назначен на 12 июня 2019 года. Режиссером стал Ф. Гэри Грей, продюсерами — Стивен Спилберг, Лори Макдональд и Уолтер Паркс.
Агент М в исполнении Тессы Томпсон отправится в Лондон, где отделом руководит герой Лиама Нисона. Вместе с напарником, агентом Н, которого играет Крис Хемсворт, она расследует таинственное убийство и путешествует по миру.
Героям предстоит встретиться с пришельцем Пауни (Кумэйл Нанджиани) и раскрыть зловещие планы главного антагониста. Кроме того, в фильме примут участие Эмма Томпсон, которая снова сыграет агента О, Ребекка Фергюсон, Рэйф Сполл.
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