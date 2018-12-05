Мрачные эпизоды в мультипликационных хитах

Чем могут расстроить или испугать мультипликационные фильмы? Они создаются для детей, а значит наполнены жизнерадостностью и позитивом. Если вы так думаете, то глубоко ошибаетесь: в некоторых анимационных лентах есть по-настоящему депрессивные эпизоды, способны испортить настроение.

Сериал «Юные титаны» (2003-2006). Сериал повествует о подростковых проблемах, в том числе отношениях с другими людьми. Главные герои — команда специалистов, которая борется с городскими преступниками, во главе которой стоит Робин. Робин — умный, ответственный и прагматичный, именно поэтому он стал лидером группы. А противостоит титанам злодей Слейд, он регулярно строит козни и всячески мешает героям. В одной из серий одержимость Робина борьбой со злом сыграла с ним плохую шутку. Узнав, что Слейда больше нет, Робин отказывается в это верить и начинает видеть противника повсюду. Охота за мифическим Слейдом сводит Робина с ума, а в итоге выясняется, что Слейд — всего лишь видение, появляющееся в галлюцинацих, вызванных наркотическими препаратами. Эта серия метафорически изображает паранойю и отличается депрессивной и мрачной атмосферой, так что посмотреть её до конца непросто.

Ролик рассказывает о других малоприятных сюжетах в мультфильмах, которые вряд ли адресованы детям.