Умер создатель образов Лолиты и Цекало

Известный украинский мультипликатор Юрий Гриневич скончался на 48-м году жизни в Одессе. Причина смерти пока не раскрывается.

Трагическую новость сообщили представители анимационной студии «Укранимафильм» 4 декабря в социальной сети. «От нас ушел Юра Гриневич, режиссер анимационного кино, директор Одесской анимационной студии. Очень веселый, энергичный и вот так за несколько дней… Уходят лучшие», — написали они. Причина смерти пока не называется. Прощание с артистом состоится в пятницу, 7 декабря, в здании Одесской киностудии.

Творческий путь Гриневича начался в девяностые годы. Наиболее известные анимационные работы Юрия — «В стране Альхоков», «Звериные войны» и «Муттабар». Он также занимался созданием сериалов «Маски-шоу» и «Деревня дураков», видеожурнала «Каламбур» и заставки для «Джентльмен-шоу».

Мультипликатор стал автором многих клипов для кабаре-дуэта «Академия», участниками которого были Лолита Милявская Александр Цекало . Именно благодаря его роликам артисты, тогда еще малоизвестные публике, приобрели большую популярность.

В последние годы Гриневич работал над совместным проектом Animagrad и Одесской студии — анимационном фильмом «Легенды Триполья». Однако эта картина так и не вышла в широкий прокат.