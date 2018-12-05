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Кинокритики назвали лучшие фильмы 2018 года 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Звезда родилась"
Американский институт киноискусства (AFI) составил список десяти лучших фильмов этого года, рейтинг опубликовали на официальном сайте.
В него вошли музыкальная драма Брэдли Купера «Звезда родилась», фантастический боевик «Черная пантера» Райна Куглера и «Фаворитка» Йоргоса Лантимоса. В топ-10 также попали: хоррор Джона Красински «Тихое место», картина Бо Бернэма «Восьмой класс», «Если Бил-стрит могла бы заговорить» Барри Дженкинса, «Черный клановец» Слайка Ли, «Мэри Поппинс возвращается» Роба Маршалла, «Зеленая книга» Питера Фаррелли и «Дневник пастыря» Пола Шредера.
Особое внимание кинокритики уделили драме "Рома" мексиканского режиссера Альфонсо Куарона, который также выступил оператором, сценаристом и сопродюсером фильма. Картина, в которой рассказывается о жизни обеспеченной семьи мексиканцев в 1970-х годах, получила специальную награду AFI.
Отметим, что в список лучших фильмов года обычно попадают те фильмы, которые позднее становятся претендентами на «Оскар».
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