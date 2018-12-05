Кинокритики назвали лучшие фильмы 2018 года

Американский институт киноискусства (AFI) составил список десяти лучших фильмов этого года, рейтинг опубликовали на официальном сайте.

Особое внимание кинокритики уделили драме "Рома" мексиканского режиссера Альфонсо Куарона , который также выступил оператором, сценаристом и сопродюсером фильма. Картина, в которой рассказывается о жизни обеспеченной семьи мексиканцев в 1970-х годах, получила специальную награду AFI.

Отметим, что в список лучших фильмов года обычно попадают те фильмы, которые позднее становятся претендентами на «Оскар».