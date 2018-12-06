6 главных супергеройских блокбастеров года

Этот год ознаменовался невероятными супергеройскими блокбастерами, которые побили все возможные рекорды и не дали шансов другим фильмам урвать себе зрительской любви. Они развлекали, они поражали, они разбивали сердца. Это будет сложный выбор, но «Киноафиша» предлагает читателям выбрать кинокомикс, который больше остальных заслуживает звания лучшего в 2018 году.

«Мстители: Война бесконечности»

Вот у кого бесконечный список достижений. «Война бесконечности» побила столько рекордов и преодолела столько отметок, что впору было заносить ее в Книгу рекордов Гиннеса. За сутки трейлер посмотрело больше 200 млн человек, фильм стал лидером предпремьерных продаж и собрал самую большую кассу после первого уикенда, отправив в нокаут «Звездные войны». Третьим «Мстителям» не хватило всего нескольких миллионов, чтобы войти в тройку самых кассовых фильмов всех времен. Кинокомикс сдержал все обещания: собрал огромное количество супергероев, столкнул их с Таносом и оставил поклонников в шоке от концовки. Не зря режиссеры заклеили Тому Холланду — известному спойлерщику — рот скотчем, фильм действительно поразил всех. Теперь остается дождаться «Мстителей 4», которые выйдут 25 апреля 2019 года.

«Веном»

«Веном» похож на героя спортивной драмы, в которого в начале истории никто не верит, но он преодолевает все препятствия и выходит победителем. Фильм пережил всё: переделку сценария, досъемки, изменение рейтинга прямо на ходу и уничтожительные отзывы кинокритиков. Но все это время у него был спасительный круг — Том Харди . Взаимодействие между его героями Эдди Броком и симбиотом Веномом вызвало настоящую волну фанатской любви, которая подбросила фильм на вершины рейтингов. Он стартовал с 80 млн долларов в первый уик-енд, и дальше его было не остановить, один за другим фильм оставлял соперников позади. «Веном» вошел в список сотни самых кассовых фильмов, а в российском прокате стал самым востребованным кинокомиксом, опередив даже такого гиганта как «Мстители: Война бесконечности».

«Дэдпул 2»

Все зрители знают простое правило: сиквел популярного фильма будет либо провальным, либо еще более успешным. Создатели во главе с Райаном Рейнольдсом опять сделали невозможное и сняли вторую часть, которая оказалась еще смешнее и динамичнее первой и при этом исправила все ее недостатки. Хотите назад всех главных героев — готово. Хотите новых интересных персонажей — будет сделано. Хотите нестандартных антагонистов, которые покорят ваше сердце — на здоровье. Хотите убить Дэдпула — он уже работает над этим. Фильм единственный из перечисленных имеет рейтинг R, но все же отметился впечатляющими достижения. Например, вошел в тройку самых кассовых фильмов «для взрослых», лидером которой остается первый «Дэдпул».

«Черная пантера»

Не так уж все плохо у фильмов про темнокожих героев: одни завоевывают «Оскар», а другие — миллиард долларов в прокате. Кинокомикс сделал ставку на новых героев и не прогадал. «Черная пантера» покорила зрителей этническими мотивами, ярким визуалом и главными героями, которые подозрительно напоминают персонажей «Короля льва». Тут вам и наследник трона, потерявший отца, его независимая подруга и статная мать, родственник, пытающийся отобрать власть, а кабана заменил носорог. Как бы там ни было, но «Черная пантера» точно попала на доску почета, благодаря лучшему февральскому старту в прокате, одним из самых высоких кассовых сборов за первый уикенд и самым щедрым оценкам от зрителей. Успех фильма настолько вдохновил студию Marvel, что скоро мы увидим первый фильм о супергерое азиате.

«Человек-муравей и Оса»

Чем меньше от героев ждут, тем больше получают. Фильм вышел сразу после третьих «Мстителей» и немного залечил раны травмированных зрителей. От «Человека-муравья и Осы» не ждали особых свершений, но они сумели развлечь поклонников и дать им надежду на будущее спасение всех героев Marvel. Сиквел хорошо проявил себя в прокате, получил высокие оценки от критиков и зрителей и показал одну из самых интригующих пост-титровых сцен. Если после «Войны бесконечности» кому-то не хватало легкости и бесперебойного юмора, то посмотреть приключения Человека-муравья и Осы — самый верный выбор.

«Аквамен»