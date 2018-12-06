В Стамбуле начались съемки фильма «Ангелы Чарли-3»

Исполнительница одной из главных ролей и режиссер фильма, Элизабет Бэнкс была принята во дворце Чыраган министром культуры и туризма Турции Мехметом Нури Эрсоем.

Прием в историческом дворце продлился 30 минут. На приеме присутствовали Бэнкс с супругом, продюсеры фильма "Ангелы Чарли: Серебряное облако" Макс Хандельман, Мэтт Хирш, Элизабет Кантильо, которые рассказали министру о фильме. Министр Нури Эрсой выразил удовлетворение тем, что съемочная группа и руководящий состав фильма выбрали Турцию как место для съемок.

Кристен Стюарт. Наряду с Бэнкс, в главных ролях в новом фильме "Ангелы Чарли" заняты Наоми Скотт

Ожидается, что фильм выйдет на экраны в ноябре следующего года.