Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Смолфут
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Богемская рапсодия
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Робин Гуд: Начало
Боевик, Приключение, Триллер
Купить билет
Ральф против интернета
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Всё или ничего
Боевик, Приключение, Комедия
Купить билет
Дом, который построил Джек
Триллер, Ужасы, Драма
Купить билет
Хроники хищных городов
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Звезда родилась
Мюзикл, Мелодрама
Купить билет
Проводник
Мистика, Триллер, Ужасы
Купить билет
Апгрейд
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Суспирия
Триллер, Фэнтези, Ужасы
Купить билет
Братья Систерс
Вестерн, Боевик, Приключение
Купить билет
Холодная война
Исторический, Мелодрама, Драма
Купить билет
Под Сильвер-Лэйк
Триллер, Комедия, Драма
Купить билет
Щелкунчик и четыре королевства
Приключение, Фэнтези, Семейный
Купить билет
Заповедник
Комедия
Купить билет
Вдовы
Триллер, Мелодрама, Криминальный
Купить билет
Эллиот
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Колетт
Биография, Драма
Купить билет
Подбросы
Драма, Криминальный
Купить билет

Режиссер фильма «Хрусталь»: мужская смелость приелась 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
Мировая премьера фильма состоялась на международном кинофестивале в Карловых Варах, также его показывали в Лондоне, он побеждал в Одессе, Алматы, Владивостоке, Выборге. Ленту демонстрировали на 20 международных киносмотрах в Германии, Австрии, Испании, Швеции, Норвегии, Ирландии, Словении, Греции, Латвии и Египте. Более того, "Хрусталь" может стать и одним из претендентов на "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" — Белоруссия впервые за 22 года выдвинула свою картину на американскую кинопремию.
Главные роли исполнили Алина Насибуллина ("Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов") и Иван Мулин ("Молодежка", "Елена"), в эпизодической роли сыграл рэпер Хаски. Фильм рассказывает про Белоруссию 1990-х годов. Молодая безработная Веля живет в Минске, любит музыку, носит яркий парик и мечтает уехать в Чикаго. У нее непростые отношения буквально со всеми — с мамой, с молодым человеком, даже с попутчиками в автобусе. Из-за ошибки в поддельной справке для посольства США она вынуждена поехать в провинциальный город, где почти все работают на хрустальном заводе. И Веля попадает в еще более враждебную к ней семью, где неторопливо готовятся к свадьбе.
В интервью ТАСС живущая в США Дарья Жук рассказала, с какими эмоциями снимала свой дебютный фильм "Хрусталь", как в картине появился рэпер Хаски, похожа ли главная героиня на молодую Мадонну и оценила шансы ленты на "Оскар".

— Спасибо вам большое за фильм, очень понравился, хотя, скажу честно, он произвел на меня тяжелое впечатление.

— Да, правда?

— Да, вы показали довольно мрачные времена, хотя там есть и очень смешные, трогательные моменты. С какими эмоциями снимали фильм?

— С большой любовью. Конечно, хотела показать конфликт в обществе, оголить неприятные моменты, что необходимо для любого драматического произведения.
Прекрасный сверкающий хрусталь, который продается на грязном шоссе. Но я не ставила цель создать гнетущее впечатление. Если бы я этого хотела — в моем фильме было бы больше Балабанова и Звягинцева. Я очень энергичный и оптимистичный человек, мне кажется, что зритель, для которого делала фильм, устал от уныния, что все плохо и будет только хуже. Может быть, такие яркие люди, как моя героиня, не побеждают в нашем обществе, но она в итоге получает главное — внутреннюю свободу.

— У меня в голове во время просмотра крутился советский фильм "Интердевочка" с Еленой Яковлевой. Ее героиня тоже очень хотела попасть за границу. На какие фильмы вы оглядывались, когда снимали свою картину?

— Особо ни на какие фильмы не оглядывалась. Думала о картинах Джима Джармуша и молодой Киры Муратовой. Не ориентировалась на советское кино. Посмотрела "Интердевочку" довольно поздно, хотя помню, как она в моем детстве шла в кинотеатрах. Если уж равняться на советское кино — мне созвучен фильм Карена Шахназарова "Курьер". В картине тоже есть история взросления. Моя героиня хочет реализоваться. Она не стремится выйти замуж, она мечтает делать что-то свое.

— Исполнительница главной роли Алина Насибуллина внешне очень напоминает молодую Мадонну.

— Так получилось, да. Естественно, в описании актрисы перед кастингом у меня не было фразы, что она должна напоминать Мадонну, но так сложились обстоятельства. Это случайность, но когда мы это увидели — решили использовать, подчеркнуть. Бунтарский дух нашей героини вполне подходит и молодой Мадонне.

— Эпизодическую роль в фильме играет рэпер Хаски (настоящее имя — Дмитрий Кузнецов — прим. ТАСС). Я так поняла, что для украинского проката все сцены с участием вырезали из-за его политических взглядов. Как он появился в фильме и зачем?

— Что касается украинского проката — Хаски там есть, нет только его лица. А в фильме он оказался случайно. В Белоруссии очень мало типажных персонажей, мне нужен был человек не оттуда. Так сложилось, что Дима был в городе на пару дней, и он очень хорошо прочитал эту сцену. Это такой подарок судьбы.

— Вы говорите про условные референсы и называете представителей авторского кинематографа, который, как известно, не слишком кассовый. Но при этом ваш фильм имел в Белоруссии огромный успех у зрителей, да и по всему миру, говорят, были полные залы. Но это же не блокбастер, не стрелялка, не комедия… Там нужно думать, темы непростые. Как вы можете это объяснить?

— Мне кажется, дело в героине, в теме отношений с родиной.
Легко сделать сложный фильм, где кадры длятся по десять минут. Простое, доступное, якобы наивное кино, которое будет многослойным, очень трудно делать. И задача гораздо интереснее. По крайней мере, для меня. И американская киношкола, конечно, помогает, мы всегда делаем кино именно для зрителя, а не для узкого круга друзей.

— А если говорить про американскую киношколу… В фильме есть момент, когда героиня якобы слышит настойчивый телефонный звонок. Это аллюзия к "Однажды в Америке" с Робертом Де Ниро?

— Как интересно, я об этом не думала. Но нет, эта сцена у меня была связана совсем с другой картиной — с фильмом "Отвращение" Романа Полански, где играет Катрин Денев. И ее героиня медленно сходит с ума. Моей героине, конечно, мерещится этот телефонный звонок, она уже не понимает, где реальность, где ее фантазии.

— Дарья, вы родились в Белоруссии, в 16 лет уехали жить в США, закончили Гарвард и Колумбийский университет, работали в Нью-Йорке на канале HBO. Будете и дальше жить в Америке?

— Где работа, там и я. Но сейчас в США живет мой муж-американец, поэтому стараюсь там почаще бывать. С 2013 года меня начали звать работать к вам в Москву, я здесь познакомилась с вашими актерами. Сделала пилотную серию сериала "Филфак", работала над несколькими проектами, которые пока не запустились. И начала жить на две страны. Всегда хотела снять фильм про мое поколение, которое пыталось вырваться из СССР, некоторым это удалось, они живут в Европе и Америке. Но не думала, что на эту тему сниму свой первый авторский независимый проект.

— Ваш фильм уже побывал на каком-то безумном количестве фестивалей и собрал много призов…

— Да, и мы продолжаем их собирать. Нас зовут действительно везде. Наконец-то наметилась американская премьера — она будет в конце января 2019 года одновременно на двух киносмотрах: на Международном кинофестивале в Санта-Барбаре и фестивале Slamdance в Парк-Сити.

— К тому же ваш фильм еще и на "Оскар" выдвинули. Поскольку вы хорошо знаете американскую киноиндустрию, как думаете, какой должна быть картина, чтобы заинтересовать киноакадемиков?

— Для того чтобы это понять, наверное, нужно выиграть "Оскар". Но, пожив в США, могу сказать, что фильм должен быть, с одной стороны, доступным, с другой — необычным. Важно соблюсти баланс. К примеру, мне кажется, что "Айку" Сергея Дворцевого им будет сложновато смотреть. Лос-Анджелес — это такой свой мир, он весь немножко под колпаком. Тяжелые истории как-то далеко от них. Чувственная и красивая "Холодная война" Павла Павликовского, на мой взгляд, должна понравиться. "Рома" Альфонсо Куарона — потрясающий фильм.

— Я правильно понимаю, что российского претендента (фильм Константина Хабенского "Собибор" — прим. ТАСС) вы в качестве конкурента не рассматриваете?

— (Смеется). Скажем так — не в этом году.

— Делала интервью с еще одним режиссером, которая жила в Америке, Ангелиной Никоновой. Вы знакомы?

— Да, она потрясающая. Очень нравится ее "Портрет в сумерках", жду новый фильм.

— Она снимает и в России, и в Америке. И вот Ангелина говорила, что в США с удовольствием берут на работу режиссеров из других стран, если их фильмы собрали большую кассу на родине. А вы что думаете — как неамериканским кинематографистам пробиться в Америку?

— Не согласна. То, что наш фильм выдвинули на "Оскар", действительно открыло перед нами многие двери. А вот касса в России для них мало что значит. Награды, показы на мировых кинофестивалях — это для Америки важнее. У меня после фильма "Хрусталь" появилось много предложений поработать на Западе. Другой вопрос, что не все из них мне хочется рассматривать, потому что в основном это жанровое кино, сказочные истории развлекательного плана. Но у каждого свой путь в Голливуд, на самом деле.

— А над какими проектами вы бы точно согласились поработать?

— Скорее всего, это снова будет копродукция, возможно, России и Белоруссии вместе с европейскими странами. Универсальная тема. Думаю, это будет о реальном герое. Как и в фильме "Хрусталь", в основе которого — история, произошедшая с моей подругой.

— Я еще слышала, что в героине фильма много и от вас?

— Я, конечно, не такой смелый человек и во многом действовала бы иначе. Но в молодости меня окружали такие люди, и они всегда меня удивляли своим бесстрашием.
ТАСС: последние новости
"Хроники хищных городов". Муниципальный дарвинизм и режиссерский пофигизм Убил девушку домкратом: "Дом который построил Джек" Ларса фон Триера Бекмамбетов объявил о создании международных "Елок"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
15 «модных» ляпов в культовых фильмах
Названы лучшие сериалы года
Что случилось с партнершей Абдулова по фильму «Гений»
10 шокирующих фильмов, которые пытались запретить
Как звезд заманивают на «Голубой огонек»
Новости партнеров
Видео
00:26
Сталлоне закончил съемки в «Рэмбо»
Актеры
03:58
Судьба детей из популярных реклам и фильмов 90-х
ТВ
01:42
О драке на «Дом-2» заговорили в британской газете
ТВ
04:39
Тамара Семина повторила судьбу своей героини
Актеры
02:53
Михаила Казакова задразнили за короткие шорты
Актеры Фильмы
11:24
Актеры, которые друг друга терпеть не могут
Актеры
07:43
Смерти в кино, вызвавшие раздражение фанатов
Фильмы
07:35
Фильмы, предсказавшие будущее
Фильмы
04:24
Джулия Робертс примерила искусственную грудь
ТВ
02:57
Трудная судьба «Смуглянки»
Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение