Режиссер фильма «Хрусталь»: мужская смелость приелась

Мировая премьера фильма состоялась на международном кинофестивале в Карловых Варах, также его показывали в Лондоне, он побеждал в Одессе, Алматы, Владивостоке, Выборге. Ленту демонстрировали на 20 международных киносмотрах в Германии, Австрии, Испании, Швеции, Норвегии, Ирландии, Словении, Греции, Латвии и Египте. Более того, "Хрусталь" может стать и одним из претендентов на "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" — Белоруссия впервые за 22 года выдвинула свою картину на американскую кинопремию.

Главные роли исполнили Алина Насибуллина ("Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов") и Иван Мулин ("Молодежка", "Елена"), в эпизодической роли сыграл рэпер Хаски. Фильм рассказывает про Белоруссию 1990-х годов. Молодая безработная Веля живет в Минске, любит музыку, носит яркий парик и мечтает уехать в Чикаго. У нее непростые отношения буквально со всеми — с мамой, с молодым человеком, даже с попутчиками в автобусе. Из-за ошибки в поддельной справке для посольства США она вынуждена поехать в провинциальный город, где почти все работают на хрустальном заводе. И Веля попадает в еще более враждебную к ней семью, где неторопливо готовятся к свадьбе.

В интервью ТАСС живущая в США Дарья Жук рассказала, с какими эмоциями снимала свой дебютный фильм "Хрусталь", как в картине появился рэпер Хаски, похожа ли главная героиня на молодую Мадонну и оценила шансы ленты на "Оскар".

— Спасибо вам большое за фильм, очень понравился, хотя, скажу честно, он произвел на меня тяжелое впечатление.

— Да, правда?

— Да, вы показали довольно мрачные времена, хотя там есть и очень смешные, трогательные моменты. С какими эмоциями снимали фильм?

— С большой любовью. Конечно, хотела показать конфликт в обществе, оголить неприятные моменты, что необходимо для любого драматического произведения.

Прекрасный сверкающий хрусталь, который продается на грязном шоссе. Но я не ставила цель создать гнетущее впечатление. Если бы я этого хотела — в моем фильме было бы больше Балабанова и Звягинцева. Я очень энергичный и оптимистичный человек, мне кажется, что зритель, для которого делала фильм, устал от уныния, что все плохо и будет только хуже. Может быть, такие яркие люди, как моя героиня, не побеждают в нашем обществе, но она в итоге получает главное — внутреннюю свободу.

— У меня в голове во время просмотра крутился советский фильм "Интердевочка" с Еленой Яковлевой. Ее героиня тоже очень хотела попасть за границу. На какие фильмы вы оглядывались, когда снимали свою картину?

— Особо ни на какие фильмы не оглядывалась. Думала о картинах Джима Джармуша и молодой Киры Муратовой . Не ориентировалась на советское кино. Посмотрела "Интердевочку" довольно поздно, хотя помню, как она в моем детстве шла в кинотеатрах. Если уж равняться на советское кино — мне созвучен фильм Карена Шахназарова "Курьер". В картине тоже есть история взросления. Моя героиня хочет реализоваться. Она не стремится выйти замуж, она мечтает делать что-то свое.

— Исполнительница главной роли Алина Насибуллина внешне очень напоминает молодую Мадонну.

— Так получилось, да. Естественно, в описании актрисы перед кастингом у меня не было фразы, что она должна напоминать Мадонну, но так сложились обстоятельства. Это случайность, но когда мы это увидели — решили использовать, подчеркнуть. Бунтарский дух нашей героини вполне подходит и молодой Мадонне.

— Эпизодическую роль в фильме играет рэпер Хаски (настоящее имя — Дмитрий Кузнецов — прим. ТАСС). Я так поняла, что для украинского проката все сцены с участием вырезали из-за его политических взглядов. Как он появился в фильме и зачем?

— Что касается украинского проката — Хаски там есть, нет только его лица. А в фильме он оказался случайно. В Белоруссии очень мало типажных персонажей, мне нужен был человек не оттуда. Так сложилось, что Дима был в городе на пару дней, и он очень хорошо прочитал эту сцену. Это такой подарок судьбы.

— Вы говорите про условные референсы и называете представителей авторского кинематографа, который, как известно, не слишком кассовый. Но при этом ваш фильм имел в Белоруссии огромный успех у зрителей, да и по всему миру, говорят, были полные залы. Но это же не блокбастер, не стрелялка, не комедия… Там нужно думать, темы непростые. Как вы можете это объяснить?

— Мне кажется, дело в героине, в теме отношений с родиной.

Легко сделать сложный фильм, где кадры длятся по десять минут. Простое, доступное, якобы наивное кино, которое будет многослойным, очень трудно делать. И задача гораздо интереснее. По крайней мере, для меня. И американская киношкола, конечно, помогает, мы всегда делаем кино именно для зрителя, а не для узкого круга друзей.

— А если говорить про американскую киношколу… В фильме есть момент, когда героиня якобы слышит настойчивый телефонный звонок. Это аллюзия к "Однажды в Америке" с Робертом Де Ниро?

— Как интересно, я об этом не думала. Но нет, эта сцена у меня была связана совсем с другой картиной — с фильмом "Отвращение" Романа Полански , где играет Катрин Денев . И ее героиня медленно сходит с ума. Моей героине, конечно, мерещится этот телефонный звонок, она уже не понимает, где реальность, где ее фантазии.

— Дарья, вы родились в Белоруссии, в 16 лет уехали жить в США, закончили Гарвард и Колумбийский университет, работали в Нью-Йорке на канале HBO. Будете и дальше жить в Америке?

— Где работа, там и я. Но сейчас в США живет мой муж-американец, поэтому стараюсь там почаще бывать. С 2013 года меня начали звать работать к вам в Москву, я здесь познакомилась с вашими актерами. Сделала пилотную серию сериала "Филфак", работала над несколькими проектами, которые пока не запустились. И начала жить на две страны. Всегда хотела снять фильм про мое поколение, которое пыталось вырваться из СССР, некоторым это удалось, они живут в Европе и Америке. Но не думала, что на эту тему сниму свой первый авторский независимый проект.

— Ваш фильм уже побывал на каком-то безумном количестве фестивалей и собрал много призов…

— Да, и мы продолжаем их собирать. Нас зовут действительно везде. Наконец-то наметилась американская премьера — она будет в конце января 2019 года одновременно на двух киносмотрах: на Международном кинофестивале в Санта-Барбаре и фестивале Slamdance в Парк-Сити.

— К тому же ваш фильм еще и на "Оскар" выдвинули. Поскольку вы хорошо знаете американскую киноиндустрию, как думаете, какой должна быть картина, чтобы заинтересовать киноакадемиков?

— Для того чтобы это понять, наверное, нужно выиграть "Оскар". Но, пожив в США, могу сказать, что фильм должен быть, с одной стороны, доступным, с другой — необычным. Важно соблюсти баланс. К примеру, мне кажется, что "Айку" Сергея Дворцевого им будет сложновато смотреть. Лос-Анджелес — это такой свой мир, он весь немножко под колпаком. Тяжелые истории как-то далеко от них. Чувственная и красивая "Холодная война" Павла Павликовского, на мой взгляд, должна понравиться. "Рома" Альфонсо Куарона — потрясающий фильм.

— Я правильно понимаю, что российского претендента (фильм Константина Хабенского "Собибор" — прим. ТАСС) вы в качестве конкурента не рассматриваете?

— (Смеется). Скажем так — не в этом году.

— Делала интервью с еще одним режиссером, которая жила в Америке, Ангелиной Никоновой. Вы знакомы?

— Да, она потрясающая. Очень нравится ее "Портрет в сумерках", жду новый фильм.

— Она снимает и в России, и в Америке. И вот Ангелина говорила, что в США с удовольствием берут на работу режиссеров из других стран, если их фильмы собрали большую кассу на родине. А вы что думаете — как неамериканским кинематографистам пробиться в Америку?

— Не согласна. То, что наш фильм выдвинули на "Оскар", действительно открыло перед нами многие двери. А вот касса в России для них мало что значит. Награды, показы на мировых кинофестивалях — это для Америки важнее. У меня после фильма "Хрусталь" появилось много предложений поработать на Западе. Другой вопрос, что не все из них мне хочется рассматривать, потому что в основном это жанровое кино, сказочные истории развлекательного плана. Но у каждого свой путь в Голливуд, на самом деле.

— А над какими проектами вы бы точно согласились поработать?

— Скорее всего, это снова будет копродукция, возможно, России и Белоруссии вместе с европейскими странами. Универсальная тема. Думаю, это будет о реальном герое. Как и в фильме "Хрусталь", в основе которого — история, произошедшая с моей подругой.

— Я еще слышала, что в героине фильма много и от вас?

— Я, конечно, не такой смелый человек и во многом действовала бы иначе. Но в молодости меня окружали такие люди, и они всегда меня удивляли своим бесстрашием.