Как снимали «Курьера», и чем сейчас занимаются герои

Трагикомедию «Курьер», которую Карен Шахназаров снял по собственной повести, заслуженно называют одним из культовых фильмов 80-х Главные роли в картине исполнили Федор Дунаевский Анастасия Немоляева — юным актерам в 1987 году было по 16 лет. Они мгновенно стали знаменитыми, но потом вдруг исчезли с экранов, вызвав волну слухов и недоумения.

Ивана мог сыграть Харатьян

Режиссер Карен Шахназаров долгое время не мог найти подходящего парня на роль Ивана. Пробы проходили такие актеры, как Дмитрий Харатьян, Дмитрий Певцов Игорь Верник … Все было не то.

Кадр из фильма "Курьер"

16-летняя Анастасия Немоляева, сыгравшая роль Кати, к тому времени была уже довольно опытной актрисой, она снималась в разных картинах начиная с 1980 года. Когда поиски актера на главную роль зашли в тупик, девушка предложила режиссеру побеседовать с ее одноклассником — Федей Дунаевским.

Актер «из жизни»

Федор оказался точь-в-точь таким, каким видел своего Ивана режиссер: упрямым, бескомпромиссным, несговорчивым. Кроме того, юноша, как выяснилось, был довольно нахальным — он запросто мог дать совет на съемочной площадке опытному актеру, при том что сам снимался впервые. Федору ничего не стоило переделать свою реплику, если казалось, что так будет лучше. Парень не признавал никаких авторитетов, напрочь отказывался сниматься в тех костюмах, которые для него приготовили.

Своенравный характер непрофессионального актера отчасти объяснялся жизненными обстоятельствами, странным образом похожими на обстоятельства его героя. Родители Федора тоже расстались, когда он был подростком. Чтобы зарабатывать, парень после 8 класса пошел работать в больницу санитаром, трудился сторожем, дворником… Затем поступил в медучилище, работал фельдшером.

После ошеломляющего успеха «Курьера» — в 1987 году его посмотрели 32 миллиона зрителей — казалось, что перед Федором Дунаевским лежит широкая и прямая дорога в кинематограф: ведь налицо был определенный талант. И да, он не ушел сразу: спустя год на экраны вышла картина «Дорогая Елена Сергеевна», где Федор сыграл одну из главных ролей, затем последовали пара эпизодов в других фильмах, после чего Дунаевский пропал.

Кадр из фильма "Курьер"

Долгое время о «курьере» ничего не было слышно. Потом выяснилось, что еще в начале 90-х он переехал в Германию, затем — в Израиль. На новом месте Федор устроился в кафе — барменом и официантом. Возможно, вот так, среди стаканов и салфеток, и прошла бы его жизнь, если бы парню не повстречался замечательный актер и режиссер Михаил Козаков . Мэтр позвал Дунаевского в Тель-Авивский Камерный театр, и некоторое время Федор играл на его сцене. Была в его биографии и работа на радио.

А спустя еще несколько лет повзрослевший Дунаевский вернулся в Россию. Надо было заново устраиваться в незнакомой жизни. Он пробовал заниматься бизнесом, но не достиг существенных успехов. Пытался и снова играть в кино. Не так давно 48-летний Федор Дунаевский все-таки снова переехал в Израиль.

Катю могла сыграть Юлия Меньшова

Кадр из фильма "Курьер"

В конце концов, он остановил свой выбор на Анастасии Немоляевой. Девушка, так же, как Федор Дунаевский, сумела стать совершенно органичной и безыскусной, то есть повела себя так, как и хотел Шахназаров, — максимально естественно, почти ничего не играя.

После выхода фильма на экраны на Настю обрушилась невиданная популярность. Как признается актриса, письма ей приходили буквально мешками. Писали, конечно, главным образом молодые люди, в том числе из армии и из мест лишения свободы. Каждый второй признавался Насте в любви. Присылали подарки и сувениры, из солнечного Таджикистана она получала дыни…

Правда, популярность Насти не очень-то пришлась по душе ее соседям: чуть ли не каждый вечер подъезд оккупировали подростки, они стояли ночами под Настиным балконом, кричали и пели… Ажиотаж длился несколько лет, и только потом жизнь Насти вошла в нормальную колею.

В отличие от Федора Дунаевского, Анастасия Немоляева стала профессиональной актрисой. Она окончила ГИТИС, сыграла после «Курьера» в «Интердевочке» и еще нескольких лентах. На протяжении нескольких лет ее можно было увидеть в спектаклях Театра на Малой Бронной. Правда, после замужества Анастасия на время ушла из профессии — она стала дизайнером интерьером, успешно занималась росписью эксклюзивной мебели.

Снова на экране Немоляеву можно было увидеть в промежуток с 2006 по 2011 годы: она сыграла в нескольких сериалах.

Базина убили в криминальной разборке

Парень, который сыграл Базина, друга главного героя, пришел в фильм прямиком из детской комнаты милиции, куда попал за драку на улице. Там его обнаружил Карен Шахназаров и взял в свой фильм. Володя Смирнов не только пришел сам, но и привел приятелей, — ребята и девчонки снялись в массовке, в сцене, когда молодежь танцует брейк. Съемки не обходились без ЧП — все-таки шпана есть шпана.

Кадр из фильма "Курьер"

Однажды, например, они просто не пришли на съемочную площадку, и их нигде не могли найти, а потом выяснилось, что в тот день была намечена драка «стенка на стенку» с ребятами из другого микрорайона.