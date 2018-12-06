15 «модных» ляпов в культовых фильмах

«Киноафиша» вспоминает 15 ляпов во всем известных фильмах, которые можно было бы охарактеризовать как недосмотр — если бы речь шла о независимом кино, а не о фильмах с многомиллионными бюджетами.

Художникам по костюмам не зря вручают «Оскар» и другие почетные премии — работа этих людей не менее важна для съемочного процесса, чем работа, скажем, кинооператоров или даже сценаристов. К сожалению, и ошибки, которые допускают при разработке костюмов для фильмов, бросаются в глаза в первую очередь. «Киноафиша» вспоминает 15 ляпов во всем известных фильмах, которые можно было бы охарактеризовать как недосмотр — если бы речь шла о независимом кино, а не о фильмах с многомиллионными бюджетами.

«Фаворит»

Действие «Фаворита» разворачивается, согласно сценарию, в двадцатые годы двадцатого века, однако героя Тоби Магуайра в кадре частенько можно увидеть в полноценной экипировке жокеев, вошедшей в обиход только в тридцатые. И ладно бы только это — хорошо заметная деталь экипировки персонажа, кожаный подбородочный ремень, вообще стала частью формы лишь спустя несколько десятилетий после временного периода, который показывают в «Фаворите» (в 1956 году). Да и очки с прозрачными пластиковыми линзами начали использоваться только в пост-военную эпоху, с конца сороковых.

«Авиатор»

«Жертвой» ошибки костюмеров стал еще один фильм, действие которого частично разворачивается в двадцатых — «Авиатор» с Леонардо ДиКаприо . И вновь костюмеры перенесли в двадцатые то, что появилось только в пятидесятых — а именно такую деталь костюма героя Брента Спайнера , как очки с тонкими линзами и без оправы.

«Список Шиндлера»

Историческая драма Стивена Спилберга не зря собрала целый «урожай» «Оскаров» — картина действительно получилась не просто качественной, но вполне достойной своего статуса культовой. Есть лишь несколько мелочей, и одна из них — зона ответственности костюмеров: обратите внимание, насколько ухоженными выглядят все женщины и девушки в «Списке Шиндлера» — а ведь действие картины разворачивается мало того, что в сороковые, в разгар Второй мировой, так еще и в концлагере!

«Индиана Джонс и последний крестовый поход»

Деталь на первый взгляд не слишком заметная и бросающаяся в глаза только тем, кто действительно очень хорошо разбирается в символике и истории — но уж костюмеры-то явно должны были исторический период, в котором разворачивается действие «Индианы Джонса» изучить! Тогда не получилось бы так, что немцы в фильме щеголяют боевыми наградами времен Второй мировой войны — тогда как действие в картине разворачивается еще до того, как война охватила полмира, в 1938 году.

«Амадей»

Еще одна мелкая, на первый взгляд, деталь, которая, тем не менее, сразу же привлекает внимание: в одной из сцен Моцарт берет и застегивает костюм… На молнию! При этом молния как таковая на свет появилась много позже гения музыки — изобрели этот вид застежки только через 150 лет после эпохи Моцарта.

«Перл Харбор»

Когда Голливуд выпускает очередную историческую драму, которые очень любят на «Оскаре», зрители сразу приходят, что называется, «в боевую готовность» — ведь именно в этом жанре риск появления всевозможных ляпов наиболее велик. В «Перл Харборе» жертвами такого ляпа стали актрисы массовки — костюмеры решили, что они будут куда как симпатичнее смотреться без колготок или чулок. Между тем, в реальной жизни ни одна уважающая себя американка во времена Второй мировой, конечно, не позволила бы себе выйти из дома с голыми ногами — такое могли себе позволить разве что «ночные бабочки».

«Храброе сердце»

И еще одна историческая драма с культовым статусом и Мелом Гибсоном в главной роли, которую в свое время только ленивый не ругал за исторические неточности. По меньшей мере одна из них — на счету у костюмеров «Храброго сердца»: дело в том, что в фильме Мел Гибсон ходит в килте, в то время как в реальности национальный герой Шотландии Уильям Уоллес этот предмет национальной же одежды никогда не примерял. Звучит странно? Вовсе нет: килт, оказывается, появился только в шестнадцатом столетии, а события в фильме происходят за три сотни лет до этого — в 1298 году.

«Джанго освобожденный»

Конечно, требовать от Квентина Тарантино полной исторической достоверности было бы наивно, но одна деталь в «Джанго освобожденном» прямо-таки бросается в глаза — и связана как раз с глазами. На протяжении всего фильма главный герой в исполнении Джейми Фокса щеголяет солнцезащитными очками, в то время как на деле темные очки изобрели спустя больше чем полвека после эпохи «Джанго». Действие в фильме разворачивается в 1858 году, а дата появления в Штатах темных очков — 1929 год.

«Гордость и предубеждение»

У романа Джейн Остин было множество экранизаций, и одна из самых популярных — это версия 2005 года с Кирой Найтли в главной роли. При желании в картине можно обнаружить очень много исторических неточностей (связанных, в основном, с декорациями и костюмами), мы же отметим только одну из них. В одной из сцен нам показывают героиню Киры Найтли в «веллингтонах», резиновых сапогах, которые в Англии начали выпускать лишь спустя полвека после того, как книга «Гордость и предубеждение» увидела свет.

«10 заповедей»

Конечно, информации о древнейших веках намного меньше, чем о событиях, происходивших два-три века назад, и потому костюмеры «10 заповедей» заслуживают скидку. Однако есть и некоторые вопиющие ляпы — например, ярко-голубой наряд Нефертари, супруги Рамзеса II. Еще в школе нам всем наверняка рассказывали, что древние египтяне для окрашивания тканей использовали исключительно природные ингредиенты — например, растения или ягоды. Так что такого ярко-голубого цвета, в природе не существующего, и в гардеробе египтянки, пусть даже царицы, быть не могло.

«Грязные танцы»

Культовая мелодрама отправляет зрителя в ностальгическое путешествие в Америку 60-х, и тем сильнее бросается в глаза, что главная героиня, Бэби, практически треть фильма щеголяет в коротких джинсовых шортах — а этот предмет гардероба вошел в моду много позже, уже в 80-х.

«Афера по-американски»

Костюмеров «Аферы по-американски» подвело невнимание к мелким деталям, и одна из них — часы, которые можно заметить на руке у Луи Си Кея. Костюмеры не обратили внимания, а сам Луи, видимо, посчитал эту деталь неважной, но на руке у актера — часы Rolex GMT-Master II 116718, выпущенные швейцарским часовым домом только в 2010 году и, конечно, никак не могшие фигурировать в фильме, где действие происходит в 70-е.

«Спасти рядового Райана»

И еще одна военно-историческая драма, считающаяся целым кладезем всевозможных киноляпов. Упомянем лишь один: на некоторых актерах в фильме можно увидеть черные ботинки, хотя в реальности они появились в армии США уже после войны, в 1949 году. А вот в эпоху Второй мировой ботинки для американских солдат изготавливали из крашеной коричневой кожи.

«300 спартанцев»

Эпос Зака Снайдера, будущего постановщика супергеройских блокбастеров «Человек из стали» и «Бэтмен против Супермена», вообще к историческому жанру лучше не относить — настолько много в нем всевозможных художественных условностей и неточностей. Так что и костюмеров обвинять в том, как именно выглядят костюмы главных героев, глупо — ведь целью была зрелищность, а не историческая достоверность. В противном случае мы бы не увидели ни роскошного прессов Джерарда Батлера , ни такого количества оголенных торсов всех мастей — ведь реальные воины Спарты, в отличие от своих экранных собратьев, не пренебрегали защитными свойствами доспехов, эти самые торсы эффективно закрывавших.

«Поймай меня, если сможешь»