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Звезда «Матрицы» сыграет в «Плохих парнях 3» 

Фильм.Ру 3 часа назад
Фото: Фильм.Ру
Уже в следующем месяце стартуют съёмки долгожданной третьей части "Плохих парней" под названием "Плохие парни навсегда", и студия Sony постепенно начинает собирать актёрский состав.
Ранее своё возвращение в триквеле подтвердили Уилл Смит и Мартин Лоуренс, теперь же Deadline сообщают, что Джо Пантолиано ("Матрица", "Клан Сопрано") вновь исполнит роль капитана Говарда, сыгранного им в первых двух фильмах экшен-франшизы.
Согласно сюжету новой картины, Маркус Бёрнетт (Лоуренс) стал частным детективом, рассорившись с Майком Лоури (Смит), который переживает кризис среднего возраста и работает вместе с новым молодым и самоуверенным напарником. Тем не менее, Лоури не доверяет своему коллеге и всеми силами пытается наладить контакт с Бёрнеттом. В итоге старые друзья снова оказываются вместе, поскольку теперь им предстоит столкнуться с жестоким и крайне опасным албанским наёмником, мечтающим отомстить Лоури и Бёрнетту за гибель его брата.
Постановкой комедийного боевика с бюджетом в $100 миллионов займутся Адиль Эль Арби и Билал Фалла ("Чёрное", "Изображение"), параллельно разрабатывающие "Полицейского из Беверли-Хиллз 4".
Текущую версию сценария создал Питер Крэйг ("Город воров ", "Голодные игры: Сойка-пересмешница"), переписавший ранние драфты от Криса Бремнера и Джо Карнахана. Обязанности продюсера вновь взял на себя Джерри Брукхаймер.
Премьера "Плохих парней навсегда" намечена на 17 января 2020 года.
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