Звезда «Матрицы» сыграет в «Плохих парнях 3»

Уже в следующем месяце стартуют съёмки долгожданной третьей части "Плохих парней" под названием "Плохие парни навсегда", и студия Sony постепенно начинает собирать актёрский состав.

Согласно сюжету новой картины, Маркус Бёрнетт (Лоуренс) стал частным детективом, рассорившись с Майком Лоури (Смит), который переживает кризис среднего возраста и работает вместе с новым молодым и самоуверенным напарником. Тем не менее, Лоури не доверяет своему коллеге и всеми силами пытается наладить контакт с Бёрнеттом. В итоге старые друзья снова оказываются вместе, поскольку теперь им предстоит столкнуться с жестоким и крайне опасным албанским наёмником, мечтающим отомстить Лоури и Бёрнетту за гибель его брата.

Постановкой комедийного боевика с бюджетом в $100 миллионов займутся Адиль Эль Арби и Билал Фалла ("Чёрное", "Изображение"), параллельно разрабатывающие "Полицейского из Беверли-Хиллз 4".

Текущую версию сценария создал Питер Крэйг ("Город воров ", "Голодные игры: Сойка-пересмешница"), переписавший ранние драфты от Криса Бремнера и Джо Карнахана . Обязанности продюсера вновь взял на себя Джерри Брукхаймер

Премьера "Плохих парней навсегда" намечена на 17 января 2020 года.