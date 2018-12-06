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Режиссер «Елок» рассказал о продолжении 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Елки"
Режиссер франшизы "Елки" Тимур Бекмамбетов рассказал, что этот фильм станет последней частью. Но продолжение новогодней истории покажут в сериале, который будет о жизни людей в канун Нового года.
Также Тимур рассказал, что фильм "Елки" останется как бренд и никуда не уйдет, просто будет находиться в более ограниченной среде на телеэкранах. В следующем году выйдет новый сериал "Елки", где будут показаны новогодние истории разных людей. В сериале не будет привычных зрителю актеров, но формат останется такой же, как и в кино, сообщили РИА Новости.
Новый проект "Елки. ТВ" будет запущен одновременно с "Триколор ТВ". Весь год любители фильма "Елки" смогут смотреть контент, напрямую связанный с Новым годом. По словам Бекмамбетова, таким образом, люди смогут каждый день погружаться в новогоднюю атмосферу.
В фильме "Елки последние" будет показано пять историй, случившихся в канун Нового года. Главные роли будут исполнять Иван Ургант, Сергей Светлаков и Дмитрий Нагиев. Премьера картины запланирована на 27 декабря.
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