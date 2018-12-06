Про Бэтмена хотели бы снять фильм ужасов 

Об этом желании рассказал режиссер нашумевшего фильма "Аквамен" Джеймс Ван в интервью изданию Heroic Hollywood. Он считает, что традиционная трактовка супергеройского боевика себя изжила.
"Как и многие, я мечтал снять фильм о Бэтмене, но в моем случае это был бы фильм ужасов. На мой взгляд, традиционная трактовка себя слегка изжила. Мне бы хотелось сделать Бэтмена по-настоящему страшным. Это было бы здорово", — поделился режиссер.
Вероятно, похожих взглядов придерживался талантливый режиссер Кристофер Нолан, который снял трилогию о Темном рыцаре. Его фильмы очень мрачные: образ главного героя был частью наркотических иллюзий, а злодеи с каждой лентой оказывались все более жестокими и по-настоящему устрашающими.
Напомним, что сегодня судьба будущих фильмов о Бэтмене пока неизвестна. Студия Warner Bros. уже несколько лет планирует запустить франшизу в работу. По последним данным, съемки картины могут начаться в 2019 году. Ее режиссером считается Мэтт Ривз, наиболее известный фильмами "Монстро" и "Впусти меня. Сага".