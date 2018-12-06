Никита Михалков не поддерживает западные фильмы 

Председатель Союза кинематографистов РФ и режиссер Никита Михалков считает большие кассовые сборы западных картин в стране несправедливыми. Об этом он заявил журналистам ТАСС перед церемонией вручения кинопремии "Событие года".
«Мы слишком много денег отдаем людям, которые нас не уважают, — заявил Михалков. — Нам объявляют санкции, нас пытаются нагнуть, а мы отдаем им деньги. Мне как гражданину страны обидно, что те, кто нас не уважает, собирает миллиарды в российском прокате. Почему мы должны их кормить?»
По его мнению, стоит ограничить прокат зарубежных фильмов в стране. Он также привел опыт французского кино, которое «поднялось именно на дозировании зарубежного кино».
Напомним, министр культуры РФ Владимир Мединский недавно заявил, пока власти не ограничат прокат западных фильмов, «всемирная машина Голливуда» может разрушить российский кинематограф.