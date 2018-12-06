Никита Михалков не поддерживает западные фильмы

Председатель Союза кинематографистов РФ и режиссер Никита Михалков считает большие кассовые сборы западных картин в стране несправедливыми. Об этом он заявил журналистам ТАСС перед церемонией вручения кинопремии "Событие года".

«Мы слишком много денег отдаем людям, которые нас не уважают, — заявил Михалков. — Нам объявляют санкции, нас пытаются нагнуть, а мы отдаем им деньги. Мне как гражданину страны обидно, что те, кто нас не уважает, собирает миллиарды в российском прокате. Почему мы должны их кормить?»

По его мнению, стоит ограничить прокат зарубежных фильмов в стране. Он также привел опыт французского кино, которое «поднялось именно на дозировании зарубежного кино».