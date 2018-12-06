Ди Каприо и Де Ниро снимутся вместе у Скорсезе в пятый раз

Об этом рассказал знаменитый голливудский актер Роберт Де Ниро на международном кинофестивале в Марракеше.

Актер сообщил, что с удовольствием согласился снятся в новом фильме любимого режиссера Мартина Скорсезе . Он также подтвердил, что вместе с ним в проекте будет участвовать Леонардо Ди Каприо

Речь, вероятно, идет о картине "Убийцы лунного цветка", основанной на реальных событиях, произошедших в 1920-е годы в Оклахоме. Подозрительной смертью погибают несколько индейцев из племени Осейдж, на чьей земле обнаружили крупнейшее месторождение нефти. Заниматься этим делом будет Эдгар Гувер , возглавляющий Бюро расследований, которое впоследствии превратиться в ФБР

Кстати, Ди Каприо и Де Ниро вместе снимаются у Скорсезе в пятый раз. Ранее они появлялись в таких картинах режиссера, как "Жизнь этого парня", "Комната Марвина", "Сто и одна ночь Симона Синема" и короткометражке "Пробы".