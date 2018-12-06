9 фильмов и сериалов о трагедиях русских писателей 

К выходу на ivi драмы «Облепиховое лето» о жизни и смерти Александра Вампилова мы собрали еще несколько фильмов и сериалов, рассказывающих о сложных судьбах русских писателей.
"Облепиховое лето"
История жизни и гибели замечательного советского драматурга Александра Вампилова.
Дополнительное чтение: пьеса «Утиная охота»
"Довлатов"
Мытарства и страдания Сергея Довлатова, которого никто не хочет печатать, потому что он пишет о мелких вещах и иронизирует над советским человеком.
Дополнительное чтение: сборник «Компромисс»
"Дневник его жены"
Последние годы жизни Ивана Бунина, прошедшие в эмиграции.
Дополнительное чтение: рассказ «Митина любовь»
"Есенин"
Сериал о Сергее Есенине, что-то вроде биографии-детектива, пытающегося ответить на вопрос — а было ли самоубийство? Или все-таки убийство?
Дополнительное чтение: поэма «Анна Снегина»
"Антон Чехов"
Anton Tchékhov 1890, 2014
Пять лет из жизни Чехова в 1985—1990 гг. — самые продуктивные, насыщенные и тяжелые.
Дополнительное чтение: путевые записки «Остров Сахалин»
"История одного назначения"
История о том, как граф Лев Толстой пытался выступать в суде адвокатом, чтобы избавить солдата от расстрела.
Дополнительное чтение: рассказ «Разжалованный»
"Достоевский"
Биографический сериал о жизни Достоевского — богатой на события, в том числе и страшные.
Дополнительное чтение: роман «Братья Карамазовы»
"Лермонтов"
Рассказ о недолгой, но яркой жизни Михаила Лермонтова.
Дополнительное чтение: роман «Герой нашего времени»
"Последняя дорога"
Фильм о последних часах жизни Пушкина.
Дополнительное чтение: стихотворение «Дар напрасный, дар случайный…»