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9 фильмов и сериалов о трагедиях русских писателей 

Ivi.ru 3 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Облепиховое лето"
К выходу на ivi драмы «Облепиховое лето» о жизни и смерти Александра Вампилова мы собрали еще несколько фильмов и сериалов, рассказывающих о сложных судьбах русских писателей.

"Облепиховое лето"

История жизни и гибели замечательного советского драматурга Александра Вампилова.
Дополнительное чтение: пьеса «Утиная охота»

"Довлатов"

Мытарства и страдания Сергея Довлатова, которого никто не хочет печатать, потому что он пишет о мелких вещах и иронизирует над советским человеком.
Дополнительное чтение: сборник «Компромисс»

"Дневник его жены"

Последние годы жизни Ивана Бунина, прошедшие в эмиграции.
Дополнительное чтение: рассказ «Митина любовь»

"Есенин"

Сериал о Сергее Есенине, что-то вроде биографии-детектива, пытающегося ответить на вопрос — а было ли самоубийство? Или все-таки убийство?
Дополнительное чтение: поэма «Анна Снегина»

"Антон Чехов"

Anton Tchékhov 1890, 2014
Пять лет из жизни Чехова в 1985—1990 гг. — самые продуктивные, насыщенные и тяжелые.
Дополнительное чтение: путевые записки «Остров Сахалин»

"История одного назначения"

История о том, как граф Лев Толстой пытался выступать в суде адвокатом, чтобы избавить солдата от расстрела.
Дополнительное чтение: рассказ «Разжалованный»

"Достоевский"

Биографический сериал о жизни Достоевского — богатой на события, в том числе и страшные.
Дополнительное чтение: роман «Братья Карамазовы»

"Лермонтов"

Рассказ о недолгой, но яркой жизни Михаила Лермонтова.
Дополнительное чтение: роман «Герой нашего времени»

"Последняя дорога"

Фильм о последних часах жизни Пушкина.
Дополнительное чтение: стихотворение «Дар напрасный, дар случайный…»
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