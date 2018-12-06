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Список стереотипных приемов в фильмах прошлого века 

WuzzUp.ru 3 часа назад
Фото: WuzzUp.ru
Мы уже как-то писали про стереотипные приемы в фильмах ужасов, а на этот раз хотим разобрать примитивные штампы фильмов 70-90-х годов.

Подростков играют взрослые актеры

На фото вы видите, что они давно уже не дети. Однако, сейчас ничего не изменилось, в фильмах и сериалах до сих пор взрослые играют детей.

Распитие алкоголя за рулем

Вообще-то, просто попить воды за рулем не так уж и легко, особенно, если на дорогах кочки, а про алкоголь мы вообще молчим. Всегда готов! Замечали, что не было момента, когда полицейские бы не были готовы к перестрелке? Бесконечность заряда Сколько бы не выстрелил герой, патроны перезаряжаются самостоятельно, как по волшебству.

Двое и стекло

Обязательно в фильме должно быть двое, которые тащат огромное стекло и кто-нибудь в него врезается.

Интро на пол фильма

Интро или вступление, которое длится от 15 минут и больше. Обидно, что его в кинотеатрах нельзя пролистать.

Бездомные, которые греют руки у огня

А еще лучше, если это все произойдет под мостом, верно?

Голливудская улыбка

Не важно богатый или бедный, живешь в замке или на улице, греешься под одеялом или у костра, но зубы должны быть идеально ровными и белыми.

Машина, которая постоянно сносит коробки с фруктами

Даже, если в поле это будет единственное препятствие, в него все равно врежутся, будто оно намагничено.

Заголовки в газетах

Если что-то произошло в фильме, мы об этом обязательно узнаем из газет, которые будут крутиться перед нашими глазами.

Аудиоэффекты

Пум, паш, бах, тыщщ, хрыщ — это, наверное, весь список звуков, которые использовали раньше. Как же хорошо, что индустрия шагнула вперед!
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